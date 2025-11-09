Frente Frío 13 congela CDMX y suspenden clases este lunes en varios estados de la República

Ante el pronostico de bajas temperaturas por la entrada del Frente Frío número 13, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó alertas naranja y amarilla por frío para la madrugada de este lunes 10 de noviembre en siete alcaldías.

La alerta naranja se emitió en Tlalpan, donde se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados, así como posibles heladas, entre las 00:00 y las 08:00 horas.

Mientras tanto, la alerta amarilla aplica en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, con temperaturas de 4 a 6 grados en el mismo horario.

Las autoridades capitalinas exhortaron a la población a proteger su salud, especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ante el descenso de temperaturas.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

¿En qué estados suspenderán clases este lunes?

Hasta el momento, Puebla, Hidalgo y Veracruz confirmaron la suspensión de clases para este lunes 10 de noviembre de 2025.

En Puebla, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el cierre de 14 mil 789 escuelas de todos los niveles educativos en la Sierra Norte, Nororiental, Valles de Serdán y Atlixco, la Mixteca y la zona Angelópolis.

Las actividades presenciales se reanudarán el martes 11 de noviembre, aunque las clases continuarán a distancia con el apoyo de 99 mil 453 docentes.

En Hidalgo, la SEP estatal determinó suspender clases en 34 municipios por las fuertes lluvias, vientos y heladas.

En Veracruz, la Universidad Veracruzana anunció la suspensión de actividades presenciales académicas y administrativas en las regiones de Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa, las cuales se realizarán en modalidad virtual.

Bajas temperaturas y posible nieve en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el Frente Frío 13 provocará un marcado descenso de temperatura con ambiente gélido en gran parte del país y posible caída de nieve en el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

El fenómeno se aproximará al norte del territorio nacional, generando lluvias muy fuertes en el norte de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores de -5 a 0 °C en zonas montañosas del norte y centro, mientras que las máximas rondarán entre 15 y 20 °C en regiones del oriente y la Mesa Central.