Vinculan a proceso a Uriel Alejandro por abuso sexual

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel Alejandro por el delito de abuso sexual, en agravio de una víctima de 26 años, por hechos ocurridos el martes pasado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La autoridad judicial aclaró que esta diligencia corresponde a hechos distintos a los relacionados con la presidenta Claudia Sheinbaum, ocurridos el mismo día.

Ampliar

El impartidor de justicia impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo se desarrolló la audiencia del caso de Uriel Alejandro?

La audiencia se realizó en carácter privado, sin la presencia de la víctima ni de su representante legal. El defensor del imputado fue un abogado de oficio.

De acuerdo con los informes judiciales, Uriel Alejandro fue detenido luego de que la afectada solicitara apoyo de elementos policiales en el callejón Condesa, entre las calles de 5 de Mayo y Tacuba, donde fue asegurado.

¿Qué relación tiene con el caso de Claudia Sheinbaum?

Como se recordará, el mismo individuo intentó acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una visita al Zócalo capitalino, hecho que derivó en otra carpeta de investigación que continúa en integración.

Las autoridades indicaron que aún están pendientes algunos peritajes y dictámenes para determinar su posible responsabilidad en ese segundo expediente.

El imputado permanecerá interno en el Reclusorio Norte, mientras la Fiscalía General de Justicia capitalina analiza otras denuncias que podrían presentarse en su contra.

Síguenos en Google News y encuentra más información