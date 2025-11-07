En EdoMéx baja 31% homicidio doloso lo que equivale a cinco meses sin víctimas

De enero a octubre se registraron 608 víctimas menos en comparación con el mismo periodo del 2024.

La estrecha coordinación de los tres órdenes de gobierno en la Mesa de Paz, que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, permitió que del 1 de enero al 31 de octubre de 2025 se registrara una disminución del 31 por ciento en homicidio doloso en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que equivale a cinco meses sin víctimas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cifra pasó de mil 936 en 2024 a mil 328, es decir, 608 menos pérdidas humanas.

Estos resultados muestran el compromiso de la actual administración para mejorar la seguridad de las y los mexiquenses a través de estrategias como capacitación a policías, despliegues operativos, dignificación a los cuerpos de seguridad con entrega de patrullas y equipo, así como mejoras al entorno urbano.

En la Mesa participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia de la entidad; además de representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.