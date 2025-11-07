El VIDEO del “Chabot del 8″ corriendo por las calles de Ciudad Victoria en Tamaulipas

Aunque parece una petición hecha a una inteligencia artificial, lo cierto es que sí ocurrió. Un robot vestido como el mismísimo Chavo del 8 fue captado corriendo por calles de Tamaulipas.

El peculiar robot fue desarrollado por jóvenes estudiantes de ingeniería del grupo Nix-Lab, con sede en Ciudad Victoria, un grupo que se dedica a la robótica y al desarrollo de proyectos tecnológicos y de ingeniería. Durante una de sus pruebas en exteriores, decidieron darle un toque humorístico a su creación.

En redes sociales, los estudiantes compartieron imágenes del robot acompañadas de la frase “Tenía que ser el Chabot del 8”, además de una fotografía con el número 3.1416, el valor de Pi, en referencia al clásico llanto del famoso personaje de Chespirito.

El grupo llevó al robot al mercado Argüelles de Ciudad Victoria para conseguirle un disfraz por de las celebraciones de Halloween. Finalmente se decidieron por el del legendario Chavo del 8.

