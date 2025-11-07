“El peligro pasó“: Embajadora de Israel habla sobre el atentado frustrado para asesinarla en México

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, informó que piensa permanecer en México y seguir con su trabajo tras la amenaza en su contra.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la embajadora de Israel en México dijo que las autoridades de seguridad y de inteligencia de México hicieron un buen trabajo y está agradecida porque lograron neutralizar la amenaza en contra de su persona que intentó llevar a cabo el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que conspiró para asesinarla.

La embajadora de Israel en México informó que piensa permanecer en México y seguir con su trabajo y espera que sea con seguridad y salud, debido a que el peligro ya pasó y está bajo control.

“Estamos todos seguros. Trato de no tener miedo, trato de tener mucha confianza en mi seguridad, en los que me guardan, en mis protectores. Es muy desagradable, no puedo decir que no, es muy desagradable recibir este tipo de noticias. Nosotros como diplomáticos venimos a representar a nuestro país, a trabajar para el bien de los dos países, para la cooperación y reforzar las relaciones y no esperamos esto de que alguien nos quiera matar por querer hacer lo bueno”. — Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México

¿Cómo actuaron las autoridades mexicanas ante la amenaza?

Kranz Neiger dio a conocer que no puede dar muchos detalles de lo sucedido porque es un tema sensible, la información que recibieron y decidieron publicar fue muy general y en estos casos no se debe difundir.

Ante lo sucedido, la diplomática se sintió conmovida y señaló que como representante busca cooperar y promover las relaciones entre México e Israel con acercamientos con el pueblo y gobierno mexicano.

¿Qué antecedentes existen de ataques contra diplomáticos israelíes?

No es la primera vez que un incidente como este sucede; recordó que en 1992 en Argentina la Embajada de Israel recibió un atentado por parte de Irán y varias personas murieron.

“Yo nunca me imaginaba que por eso alguien me quisiera matar. Pero, por otro lado, los diplomáticos israelíes sabemos que parte de nuestro trabajo es este peligro constante… así que sabemos que esa amenaza existe y la tenemos siempre presente”. — Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México

¿Por qué México fue el objetivo del atentado frustrado?

Al ser cuestionada sobre por qué cree que de todos los países escogieron México para atacarla, respondió: “yo no sabría decirte”, explicando que este tipo de grupos buscan alguna oportunidad o alguien para colaborar y es algo que ocurre en todos los países del mundo. “Hay intentos todo el tiempo y hay intentos frustrados, y a veces sí con éxito”, concluyó.

