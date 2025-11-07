Así fue creada la telaraña más grande del mundo en una cueva entre Albania y Grecia por dos especies de arañas

Hallaron la telaraña más grande del mundo en una cueva entre Albania y Grecia.

Aunque suene a escena de película, un grupo de expertos encontró lo que podría ser la telaraña más grande del mundo, tejida por lo que describen como “una extraordinaria colonia de arañas”. El hallazgo ocurrió en la Cueva de Azufre, un sitio ubicado justo en la frontera entre Albania y Grecia.

En el lugar se contaron más de 69 mil ejemplares de Tegenaria doméstica y 42 mil Prinerigone vagans, dos especies que normalmente viven solas. Sin embargo, en esta cueva se unieron para formar una estructura de telarañas que cubre más de 100 metros cuadrados. Es el primer caso documentado de comportamiento colonial en este tipo de arañas.

TE PUEDE INTERESAR: Así se vio la ‘lluvia de arañas’ en Brasil; Araña ñandutí inundó el cielo de São Thomé das Letras

El descubrimiento, publicado en octubre por la revista Subterranean Biology, mostró además un patrón estacional en la reproducción, donde ponían más huevos cuando empezaba el verano.

Pero eso no es todo, porque los investigadores creen que la oscuridad del lugar reduce su campo visual y, con ello, su agresividad. Es decir, al no verse entre sí, dejan de atacarse.

De la caza al trabajo en equipo

Lo más curioso es que, en vez de comerse entre ellas, estas arañas se alimentan de moscas que viven de biofilms microbianos, unas capas blancas y gelatinosas producidas por bacterias que se nutren del azufre de la cueva.

Videos del lugar comenzaron a circular en redes sociales, dejando a más de uno con la boca abierta. Y no es para menos, pues no todos los días se ve una telaraña gigante habitada por decenas de miles de arañas que decidieron convivir en paz.

TE PUEDE INTERESAR: De terror; arañas de lobo en el Ártico se están devorando a falta de comida