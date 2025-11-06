Verificación Vehicular Edomex 2025: Estos autos hacen GRATIS en trámite durante noviembre

Este mes de noviembre, los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2; engomado azul, terminación 9 y 0 en el Estado de México tendrán que realizar su trámite de verificación vehicular y si aún no lo has hecho, aquí te compartimos los detalles para hacerlo y quiénes son los afortunados de no pagar el trámite.

¿Quiénes no pagan la verificación vehicular en el Estado de México?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, los únicos que están exentos de pago son aquellos que cuentan con holograma Tipo E, es decir, la famosa constancia de exento otorgada exclusivamente a autos eléctricos e híbridos.

Placas 1 o 2 (engomado verde) 🟩verifica en octubre y noviembre.

🗓️ Fecha límite: 30/nov/2025

Costos de la verificación vehicular en el Edomex en noviembre 2025

Para el resto de los automovilistas, los costos se mantienen de la siguiente manera:

Hologramas 1 y 2: $453 pesos

Holograma 0: $566 pesos

Holograma 00: $1,131 pesos

¿De cuánto es la multa por no verificar en noviembre en el Edomex?

Si no haces la verificación dentro del periodo que marca el programa, tendrías que pagar una multa de 3 mil 934 pesos, de acuerdo con el área de Control de Contaminación Atmosférica.

Requisitos para realizar la verificación

Para completar el trámite, necesitas presentar:

Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación o del pago de multa (si aplica)

Si tu vehículo es nuevo, copia de la factura

Y la cita para realizar la verificación se agenda en: citasverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas

