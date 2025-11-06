Ricardo Monreal respalda endurecer penas por abuso sexual contra mujeres

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró positivo que se endurezcan las sanciones al delito de abuso sexual contra las mujeres.

Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández, presentaron el Plan Integral contra el Abuso Sexual, que entre otras cosas contempla tipificar como delito grave el acoso contra las mujeres.

¿Qué opinó Ricardo Monreal sobre las reformas?

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró positivo que se endurezcan las sanciones al delito de abuso sexual contra las mujeres, como lo planteó la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández, en Palacio Nacional.

El también líder de los legisladores morenistas señaló estar de acuerdo con el Plan Integral contra el Abuso Sexual, que entre otras cosas contempla tipificar como delito grave el acoso contra las mujeres.

De hecho, dijo que, si la iniciativa llega a la Cámara de Diputados, Morena impulsaría dicha propuesta.

“Es muy importante, vamos a esperar las iniciativas, lo leí ahora, lo escuché ahora y me parece pertinente, oportuno y prudente que se planteen modificaciones al Código Penal para agravar la pena en el caso del abuso sexual en sus distintas modalidades. Entonces, estoy de acuerdo y vamos a esperar, yo tendré reuniones con la secretaria de la Mujer y con la Comisión legislativa de Equidad de Género para que una vez que lleguen impulsemos esta reforma a nivel federal”. — Ricardo Monreal

¿Se relaciona la iniciativa con el caso reciente de acoso?

Cuestionado si esta iniciativa de ley se plantea a propósito del acoso que sufrió esta semana la presidenta Sheinbaum, el diputado dijo que desde hace meses la mandataria le había comentado que presentaría propuestas legales en la materia.

“Yo hablé con ella de eso hace unos dos o tres meses y me dijo que estaba preparando algunas iniciativas al respecto. Ya la Presidenta lo había decidido para ir erradicando y castigando el abuso sexual. Habrá recursos, está previsto para centros de atención, para defensoría jurídica y para erradicar el abuso y la violencia contra mujeres, está en el Presupuesto”. — Ricardo Monreal

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/mvVUCEvqvq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 6, 2025

Ricardo Monreal señaló que son miles las denuncias por abuso sexual contra las mujeres, por ello es muy pertinente legislar al respecto.

