  • 07 NOV 2025, Actualizado 01:03

Croquetón EdoMex 2025: Dónde y cuándo donar alimento para perros y gatos, un evento con causa

Campaña de recolección de alimento para refugios. Te contamos qué tipo de croquetas puedes donar para lomitos y michis

Croquetón 2025 / Chalabala

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

La iniciativa solidaria del Gobierno de Nezahualcóyotl regresa para apoyar a miles de “lomitos” y “michis” en situación vulnerable. El Croquetón 2025 es una campaña de recolección de alimento que busca fomentar la empatía y la tenencia responsable en el Estado de México, asegurando que perros y gatos, tanto cachorros como adultos, reciban la ayuda que necesitan.

Croquetón 2025 / Jim Craigmyle

¿Quién lo organiza y dónde se llevará a cabo?

El Croquetón 2025 es organizado por el Gobierno de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Para esta edición, se han habilitado tres centros de acopio principales distribuidos estratégicamente en el municipio:

  1. Palacio Municipal de Nezahualcóyotl: Av. Chimalhuacán, entre Caballo Bayo y Faisán, Col. Benito Juárez.
  2. Parque del Pueblo Neza: Glorieta de Colón, entre calle Linda Vista y San Esteban, Col. Villada.
  3. Unidad Administrativa Nezahualcóyotl: Av. Central s/n, esquina Av. 6, Col. Campestre Guadalupana.

¿Cuándo recibirán las donaciones?

Las donaciones de alimento se recibirán durante cinco días en noviembre:

  • Fechas: Del 10 al 14 de noviembre de 2025.

Es importante acudir en este periodo a cualquiera de los centros de acopio mencionados para entregar el alimento.

Croquetón 2025 / manushot

¿Qué habrá y cómo puedes donar?

El principal objetivo es recolectar croquetas para perros y gatos. Las croquetas recibidas serán entregadas a asociaciones y rescatistas independientes dedicados al rescate y cuidado animal, así como a la Zoonosis Municipal.

Para que tu donación sea efectiva y se clasifique correctamente para los peluditos que más la necesiten, solo debes seguir estas indicaciones:

  • Empaque: Entrega el alimento en bolsas cerradas.
  • Etiquetado para Gatos: Indica si el alimento es para cachorro o adulto.
  • Etiquetado para Perros: Indica si es para raza pequeña, mediana o grande, y si es adulto o cachorro.

Con estas sencillas acciones, te sumas a la noble causa de brindarles una mejor vida a los animales en condición vulnerable.

Croquetón 2025 / Lourdes Balduque

