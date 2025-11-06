A 16 años de la tragedia de la Guardería ABC, “no entendimos nada”, lamenta Juana Luna tras incendio en Waldo’s

Autoridades de los tres niveles de gobierno tienen responsabilidad en el incendio de Waldo's asi como protección civil, señaló activista. FOTO: Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora / Facebook

“Cualquier local es una bomba de tiempo”, advirtió Juana Luna, presidenta del Colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, al recordar los 16 años de la tragedia de la Guardería ABC y condenar el incendio del pasado 1 de noviembre en la tienda Waldos, donde murieron seis menores de edad y 17 adultos, entre ellos mujeres embarazadas.

En entrevista para “Así las Cosas” con Diego Martínez e Isaac Morán, Luna afirmó que en esta nueva tragedia “hay responsabilidad de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, así como de Protección Civil”, por lo que exigió una investigación exhaustiva.

Esperemos que no pasen 16 años para que se haga justicia por el incendio en el #Waldos, como ha pasado en el caso de la #GuarderíaABC. "Estamos indignados (...) parece que volvimos al 5 de junio de 2009", Juana Luna, presidenta del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños.



“El dolor para las familias es muy grande, inimaginable”, dijo, “las autoridades deben investigar bien, porque hay mamás que se fueron con sus hijos”.

“No hemos aprendido nada”: Juana Luna

La activista recordó que la protesta realizada ayer por el incendio en Waldo´s refleja la impotencia y frustración de las familias ante la repetición de tragedias prevenibles.

Reiteró su apoyo a los deudos y señaló que su movimiento nació del dolor tras la pérdida de sus hijos en la Guardería ABC, por lo que conoce de cerca el largo camino hacia la justicia.

“No hay que meternos políticamente ni como grupo, sino como ciudadanos. Después vendrán los aspectos legales”, dijo Juana Luna, quien subrayó que aún no hay respuestas completas a 16 años del incendio en la guardería infantil.

Finalmente, lamentó que pese al paso del tiempo, las condiciones de seguridad en los establecimientos siguen sin mejorar, y advirtió que “la historia se repite porque no aprendimos nada”.

Continuamos acompañando con toda nuestra solidaridad a las familias afectadas por el incendio en Hermosillo.



Reitero el compromiso del Gobierno del Estado de concentrar todos los esfuerzos institucionales en brindarles atención, respaldo y acompañamiento en este difícil momento. pic.twitter.com/LKazAJMcfX — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 3, 2025

