Séptimo mexicano en ganar el Premio Cervantes: Gonzalo Celorio expone recorte de 88.8% a la Cultura en México

Gonzalo Celorio, prolífico escritor, narrador, ensayista y director de la Academia Mexicana de la Lengua, es el séptimo mexicano en ganar el Premio Cervantes. En entrevista con Carlos Loret de Mola dijo estar muy honrado y denunció que la cultura en México ocupa un lugar mínimo en la repartición del presupuesto, tiene una disminución dramática debido a que se redujo en un 88.8%.

“La verdad estoy muy, muy contento, un poco sorprendido y todavía no acaba de caerme el veinte, como se dice en el lenguaje popular, pero estoy realmente muy, muy contento porque efectivamente se trata del mayor premio que se otorga a la literatura en lengua”. — Gonzalo Celorio

¿Cómo afecta la reducción del apoyo a la cultura?

El ganador del Premio Cervantes dio a conocer que la falta del apoyo a la cultura ocasiona la búsqueda de recursos a través de fundaciones importantes. Han tenido que sacrificar el no recibir salario por ser académicos; algunos incluso tuvieron que deshacerse de su patrimonio artístico para poder subsistir. “Estamos en condiciones más decorosas”, puntualizó.

¿Quién es Gonzalo Celorio y cuál ha sido su trayectoria?

Celorio ha dedicado su vida a la palabra y la lengua, se describe como un escritor integral enfocado a la novela, además de ser profesor de literatura durante medio siglo en la UNAM, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras, y director de la Academia Mexicana de la Lengua, que se dedica precisamente al cultivo, estudio y registro de las modalidades lingüísticas del español en México.

