Pese a 18 años de abusos, amparos frenan la justicia para gimnastas de Tamaulipas

Un estremecedor caso de abuso sexual en Tamaulipas ha sido destapado. El exentrenador de gimnasia Ricardo “R” habría violentado a al menos 12 gimnastas menores de edad a lo largo de casi dos décadas. Pese a la gravedad de los hechos y las denuncias formales, el proceso legal se encuentra actualmente detenido por amparos.

En 'Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, la periodista de Elefante Blanco MX, Karen Salas, detalló que en su investigación encontró que el entrenador, contratado en su momento por el gobierno estatal, operó sin interrupción desde 2005 hasta 2023 y tuvo acceso a más de 150 menores, lo que sugiere que el número de víctimas podría ser mucho mayor.

¿Por qué se detuvo el proceso judicial?

El proceso judicial, que inició con las denuncias de cuatro madres en 2023, se ha estancado. El reportaje incluyó el testimonio de una de las víctimas, identificada como Katia, quien narró la traumática experiencia y evidenció la forma en que el entrenador utilizaba su posición de poder y el pretexto de la “terapia física” para cometer los abusos.

La revictimización de las niñas por parte de los fiscales ha sido señalada como una de las causas del retraso en el acceso a la justicia, pese a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos para separar al agresor de sus funciones.

Exigen justicia y perspectiva de género

El caso no solo denuncia al agresor, sino también la actuación de las autoridades estatales. Organizaciones civiles y familiares de las víctimas reiteran la urgencia de aplicar una estricta perspectiva de género y garantizar la justicia para las niñas violentadas.

