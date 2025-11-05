¡Majo Aguilar se presentará GRATIS en el Zócalo! Fechas, horario y más detalles

Majo Aguilar se presentará GRATIS en el Zócalo de la CDMX / Rick Kern

Majo Aguilar, una de las mejores exponentes de la música regional mexicana, se presentará completamente gratis en el programa del Segundo Congreso Mundial del Mariachi en la CDMX. Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Cuándo se presentará Majo Aguilar en el Zócalo de la CDMX?

La nieta de Antonio Aguilar, Majo Aguilar, será parte del Segundo Congreso Mundial del Mariachi en la CDMX, y quién mejor para terminar dicho evento que la cantante.

Majo Aguilar, la dos veces nominada al Latin Grammy, fue nombrada como la primera embajadora mujer de dicho congreso, un evento que tiene un objetivo my claro. La presentación de la cantante será el próximo 9 de noviembre en la Plaza de la Constitución en el Zócalo de la CDMX.

Así que si quieres asistir, no te puedes perder este evento, donde también estará la Miss Universo México, Fátima Bosch.

¿Qué es el Congreso Mundial del Mariachi?

El Congreso Mundial del Mariachi comenzó recién a celebrarse en nuestro país, pues su objetivo es rendirle tributo a uno de los géneros que mejor representan a México. Y en esta segunda edición, pretende seguir con el objetivo de promover, preservar y celebrar la música de mariachi como patrimonio de la humanidad en la capital y en el país.

Asimismo, mencionaron que es un orgullo tener a la primera mujer embajadora de dicho evento, pues regularmente este tipo de shows son dominados por hombres.

