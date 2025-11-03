Jennifer Aniston hace oficial su relación en Instagram

Después de varios meses de especulación, Jennifer Aniston puso fin a los rumores al confirmar su relación con Jim Curtis, hipnoterapeuta y coach de vida. Las habladurías comenzaron cuando ambos fueron vistos juntos en Mallorca, España, donde habrían celebrado el 4 de julio.

Ampliar

Primeras apariciones juntos

La primera vez que la protagonista de Friends fue vista junto a Curtis fue en julio pasado, cuando fueron fotografiados disfrutando de un paseo en un lujoso yate. Desde entonces, los medios comenzaron a hablar de un nuevo romance, algo que finalmente se confirmó de una manera muy actual: a través de Instagram, sin alfombra roja ni eventos benéficos de por medio.

Confirmación en redes sociales

Aniston compartió una fotografía en blanco y negro en su perfil, donde ambos aparecen abrazados con ternura. La publicación iba acompañada del mensaje: “Feliz cumpleaños, mi amor”, seguido de un emoji de corazón rojo. Este gesto de cariño llega después de que la actriz se abriera recientemente sobre su vida personal, incluyendo sus problemas de fertilidad y su deseo de haber tenido hijos.

Por su parte, Jim Curtis también publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes de la fiesta de su 50º cumpleaños, agradeciendo a sus amigos y familiares por acompañarlo. Aunque Aniston no aparece en las fotos compartidas, se especula que podría hacerlo en una próxima publicación.

Ampliar

El pasado amoroso de la actriz

La última relación conocida de Jennifer Aniston fue con el actor Justin Theroux, con quien estuvo casada durante dos años y medio. La pareja anunció su separación en buenos términos, mediante un comunicado en el que afirmaban que la decisión había sido “mutua y tomada con amor”. Aseguraron además mantener una amistad y respeto mutuos.

Su primer matrimonio, con Brad Pitt, no terminó con la misma cordialidad. En la actualidad, Theroux está casado con Nicole Brydon Bloom, mientras que Pitt mantiene una relación estable con la diseñadora Inés de Ramón desde hace tres años.

ETTORE FERRARI Ampliar

Un nuevo capítulo personal

Desde su divorcio, Aniston había optado por mantener su vida sentimental en privado. Sin embargo, una fuente cercana comentó a la revista People en julio que la actriz “ha sido feliz estando sola, pero está abierta a compartir su vida con alguien siempre que se sienta cómoda. Jen atraviesa un momento excelente: está centrada, plena y muy feliz”.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Médico se declara culpable en el caso de la muerte de Matthew Perry