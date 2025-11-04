Jonathan Bailey es coronado como ‘El Hombre Más Sexy del Mundo’ 2025; ¿Quién es?

El actor británico Jonathan Bailey ha sido elegido por la revista People como el ‘Hombre Vivo Más Sexy del Mundo’para 2025. El anuncio, que se reveló en 'The Tonight Show with Jimmy Fallon’, catapultó al actor de 37 años a la cima de la fama, confirmando que el encanto de Anthony Bridgerton trascendió la pantalla.

Jonathan Bailey Ampliar

El mismo Bailey, al recibir el título, lo calificó de “absurdo” pero se mostró “increíblemente halagado”. La noticia es histórica en la edición de 40 años del premio.

Primer hombre abiertamente gay en ser nombrado como ‘El hombre más sexy del mundo’

La elección de Bailey va más allá del glamour. Es la primera vez que la revista People nombra a un hombre abiertamente homosexual para la icónica portada del ‘Más Sexy’.

El actor, conocido por su postura a favor de la autenticidad, ha hablado abiertamente sobre su vida personal y el temor que le infundió la industria de Hollywood al inicio de su carrera al sugerirle que ocultara su orientación. Este título de alta visibilidad sirve ahora como una poderosa declaración de inclusión y representación.

Jonathan Bailey Ampliar

Más allá del título, un actor respetado

Antes de ser el galán de época en Netflix, Bailey ya tenía una sólida carrera en teatro y televisión, destacando en series como Broadchurch y ganando un premio Laurence Olivier. Sin embargo, su papel como Anthony Bridgerton lo disparó al estrellato global en 2020.

Actualmente, el actor consolida su estatus en Hollywood. Recientemente protagonizó la aclamada miniserie Fellow Travelers (que le valió un Critics’ Choice Award) y debutó en el cine como Fiyero en el exitoso musical Wicked, cuyo desenlace, Wicked: For Good, se estrena a finales de 2025.

Jonathan Bailey ha demostrado que su atractivo reside tanto en su talento como en su carisma. En la entrevista con People, el actor reveló que solo compartió el secreto de su nombramiento con su perro, Benson, quien de hecho aparece en una de las portadas de la revista.

Esta combinación de humildad, talento y visibilidad histórica lo convierte en uno de los nombres más influyentes y, oficialmente, el más sexy de 2025.