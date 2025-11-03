Guillermo del Toro llega a la CDMX para presentar su nueva versión de Frankenstein

El director Guillermo del Toro acompañado de los actores Óscar Isaac y Jacob Elordi en CDMX.

El director mexicano Guillermo del Toro visitó este lunes la Ciudad de México para presentar su más reciente adaptación del clásico literario Frankenstein, acompañado por los actores Oscar Isaac y Jacob Elordi. La presentación tuvo lugar en un evento especial que combinó proyección de la película y alfombra roja, atrayendo a seguidores, prensa y cinéfilos.

Guillermo aprovechó la ocasión para hablar sobre su visión de la obra: «Esta no es solo una película de terror, es una reflexión sobre la relación entre padres e hijos. La criatura solo provoca miedo en quienes no la conocen», explicó el cineasta, reafirmando su sello de combinar estética gótica con sensibilidad emocional y la óptica mexicana.

La presentación se llevó a cabo en un marco cultural, destacando espacios como el Antiguo Colegio de San Ildefonso, y contó con interacción directa entre el elenco y los asistentes, quienes pudieron tomarse fotos y recibir autógrafos.

CIUDAD DE MÉXICO, 03NOVIEMBRE2025.- El director Guillermo del Toro Ampliar

Estreno y funciones en México

La película se proyectará en funciones especiales en la Ciudad de México antes de su estreno global en Netflix, programado para el 7 de noviembre de 2025. Entre las sedes destacadas se encuentran la Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho, el Museo Universitario del Chopo y el Cine Tonalá, con entradas que van desde 40 pesos en algunas localidades.

La visita de Guillermo refuerza la relevancia de la Ciudad de México como escenario para la promoción de cine de autor de alcance internacional, mientras consolida la imagen del cineasta como un referente del cine fantástico y de autor en México.

La huella de Del Toro

Con esta nueva adaptación, Guillermo del Toro continúa explorando su estilo característico, monstruos que reflejan vulnerabilidad, narrativa emocional y un enfoque visual distintivo. Su presentación en la capital mexicana no solo marca el lanzamiento de una película, sino también un evento cultural que conecta al público local con un cine global de calidad y autoral.