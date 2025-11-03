Puente “Los Muros”, mejora la conectividad e impulsa la actividad económica de Morelos

El proyecto tuvo una inversión de 26.6 mdp y cuenta con una moderna estructura para prevenir inundaciones

Con el propósito de mejorar la infraestructura carretera de Morelos, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), construyó el nuevo Puente “Los Muros”.

La obra, que conecta con la Autopista Siglo XXI y con la carretera Jojutla-Valle de Vázquez-Chinameca, beneficiará a 22 mil habitantes de la entidad al agilizar la comunicación vial en la región y el traslado de la caña de azúcar.

El Puente “Los Muros” tuvo una inversión de 26.6 millones de pesos y durante su ejecución se generaron 285 empleos directos e indirectos.

Cuenta con 270 metros de longitud y forma parte del Circuito Tierra y Libertad; con su operación mejorará la seguridad y se optimizará la conexión entre comunidades de Morelos.

El nuevo Puente “Los Muros” tiene una estructura más fuerte y elevada -aproximadamente tres metros más de la rasante-, a fin de prevenir inundaciones; además, se amplió el paso a dos carriles vehiculares.

La estructura cuenta con un sólo claro de 40 metros, sin apoyos intermedios, a fin de evitar cualquier tipo de obstrucción en el cauce del Río Yautepec. De esta manera, se protege a la comunidad ante eventos climáticos, como lluvias.

Esta vía es utilizada por camiones de carga que circulan hacia la autopista Siglo XXI, de ahí la relevancia que tiene para el estado de Morelos.