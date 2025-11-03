Piperos del Estado de México logran acuerdo para abastecerse de fuentes municipales

Tras un acuerdo con autoridades, los piperos del Estado de México podrán llenar sus tanques de los pozos municipales

Los piperos del Estado de México lograron un acuerdo para abastecerse de fuentes municipales mientras se regulariza la situación de los pozos y tomas clandestinas clausurados por las autoridades.

El sector ha sostenido diversas reuniones con el gobierno mexiquense para manifestar sus quejas, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cerrara varios pozos como parte de las acciones de la “Operación Caudal”, implementada para combatir el robo y distribución ilegal de agua.

Abastecimiento temporal de pozos municipales

Durante una de estas reuniones, los concesionarios acordaron acceder a fuentes alternativas de abastecimiento, entre ellas pozos municipales, que podrán ser utilizados de forma temporal para no afectar sus ingresos ni la distribución del recurso.

Autoridades locales confirmaron que existen pláticas con ayuntamientos para analizar esta posibilidad y garantizar el suministro mientras continúa la investigación.

Diálogo abierto con autoridades

Asimismo, se informó que se llevarán a cabo más mesas de diálogo con la FGJEM y la CAEM para verificar la viabilidad de la reapertura de los pozos clausurados, aunque aclararon que los mismos siguen bajo investigación.

