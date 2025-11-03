;

  03 NOV 2025

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Fecha, horario y lugar para recoger la nueva tarjeta de preescolar y primaria

El Gobierno de la CDMX anunció la entrega del nuevo plástico para alumnos de preescolar y primaria registrados en el programa de uniformes y útiles escolares

La CDMX anunció la entrega de la nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar para alumnos de preescolar y primaria registrados en el programa de uniformes y útiles escolares.

¡Ahora sí! El Gobierno de la Ciudad de México y el Fideicomiso de Bienestar Educativo capitalino ya revelaron que se realizará la entrega de tarjetas para estudiantes de nuevo ingreso a preescolar y primaria que completaron su registro a Mi Beca para Empezar. Si eres madre, padre o tutor, checa la siguiente información para saber cuándo y dónde podrás recogerla.

¿A quiénes se entregará la nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar en CDMX?

El organismo detalló que este nuevo plástico del apoyo de útiles y uniformes escolares será entregado a los estudiantes de preescolar y primaria que se registraron durante el periodo del 1 al 30 de septiembre, fecha en la que inició el nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Entrega de tarjetas para Preescolar y Primaria ¿Te registraste a 𝑩𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑵𝒊𝒏̃𝒂𝒔 𝒚 𝑵𝒊𝒏̃𝒐𝒔, 𝑴𝒊 𝑩𝒆𝒄𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑬𝒎𝒑𝒆𝒛𝒂𝒓, durante septiembre? Acude el próximo miércoles📅 5 de Noviembre al 📍 Zócalo capitalino. Te llegará tu llamado con toda la información, en próximos días, a tu correo electrónico, teléfono celular o domicilio. ¡Checa detalles en el video!

¿Cuándo se entrega la nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar 2025?

La nueva tarjeta para estudiantes de preescolar y primaria de nuevo ingreso en la Ciudad de México se entregará este miércoles 5 de noviembre.

¿Dónde y a qué hora recoger la nueva tarjeta del apoyo de útiles y uniformes en CDMX?

De acuerdo con la dependencia, tendrás que entrar al siguiente sitio para sabe la hora y lugar en dónde se entregará tu nuevo vale electrónico para el apoyo:

http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp_mbpe/

Eso sí, en caso de que no aparezca ningún dato al ingresar la CURP del beneficiario o beneficiaria, las autoridades explicaron que es porque no fuiste convocado para esta entrega, por lo que deberás mantenerte al tanto.

La convocatoria más reciente cita a los padres, madres y tutores en el Zócalo capitalino, pero puedes confirmarlo con el proceso anterior.

