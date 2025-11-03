¡AC/DC viene a México! Así fue el anunció de la banda para su regreso con el ‘Power Up Tour’

La banda liderada por Angus Young, AC/DC ha anunciado por fin su regreso a México. La agrupación tocará en el Estadio GNP Seguros el próximo año y junto a ellos, The Pretty Reckless serán los encargados de prender al público.

¿Cuándo viene AC/DC a México?

Los australianos Brian Jhonson, Angus Young, Stevie Young, Chris Chaney y Matt Laug, es decir, AC/DC vienen a México el próximo 2026 con su ‘Power Up Tour’. La banda no ha visitado México desde hace más de 10 años, por lo que su regreso seguro será muy bien recibido por sus fans.

AC/DC regresará el 7 de abril de 2026 al Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) y se prevé que sea la única fecha, sin embargo, habrá que esperar la información oficial. Fue a través de rede sociales que la banda anunció su regreso a tierras nacionales.

¿Qué otras ciudades visitará AC/DC?

Hasta el momento la banda solo ha anunciado en México a la capital, sin embargo, el tour llegará a ciudades como Chile, Argentina y Brasil, asimismo, visitarán distintas ciudades estadounidenses para llevar el ‘Power Up Tour’ a casi todo el continente.

