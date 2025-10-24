Selena Quintanilla: La intimidad de la ‘Reina del Tex-Mex’ revelada en un nuevo documental

Selena Quintanilla llega a Netflix con un nuevo documental. El gigante del streaming anunció el estreno de un nuevo largometraje que repasará la vida, carrera y el inmenso legado de la “Reina del Tex-Mex”, con la participación activa de su círculo más cercano.

Bajo el título 'Selena y los Dinos: A Family’s Legacy’, el documental está dirigido por Isabel Castro, conocida por su trabajo en Mija y Darlin. El proyecto se distingue por ofrecer entrevistas exclusivas con los familiares de la cantante, quienes fueron una pieza clave en su desarrollo artístico y la formación de su banda.

Un vistazo exclusivo a su vida

A diferencia de proyectos anteriores, este largometraje no solo se centrará en los éxitos que trascendieron fronteras, como “Baila Esta Cumbia” y “Como La Flor”, sino que promete mostrar los momentos de debilidad de la artista, incluyendo aquellas instancias en las que estuvo a punto de abandonar su carrera.

La familia Quintanilla ha estado fuertemente involucrada en la realización del documental, con los hermanos de Selena, Suzette y AB Quintanilla, figurando como productores ejecutivos. La directora Castro comentó en un comunicado que el objetivo es “hacerle honor a su extraordinario ascenso y legado duradero mientras presentamos una ventana hacia su vida detrás de escena”, utilizando materiales de archivo inéditos.

Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, que busca ser un producto inspirador y motivacional para una nueva generación de fans, tiene su fecha de estreno en la plataforma de Netflix el próximo 17 de noviembre.