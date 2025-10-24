;

  • 25 OCT 2025, Actualizado 00:17

Selena Quintanilla: La intimidad de la ‘Reina del Tex-Mex’ revelada en un nuevo documental

Con entrevistas inéditas y material de archivo, el proyecto sobre Selena Quintanilla busca ser inspirador y motivacional

Selena Quintanilla documental

Selena Quintanilla documental

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

Selena Quintanilla llega a Netflix con un nuevo documental. El gigante del streaming anunció el estreno de un nuevo largometraje que repasará la vida, carrera y el inmenso legado de la “Reina del Tex-Mex”, con la participación activa de su círculo más cercano.

Bajo el título 'Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, el documental está dirigido por Isabel Castro, conocida por su trabajo en Mija y Darlin. El proyecto se distingue por ofrecer entrevistas exclusivas con los familiares de la cantante, quienes fueron una pieza clave en su desarrollo artístico y la formación de su banda.

Un vistazo exclusivo a su vida

A diferencia de proyectos anteriores, este largometraje no solo se centrará en los éxitos que trascendieron fronteras, como “Baila Esta Cumbia” y “Como La Flor”, sino que promete mostrar los momentos de debilidad de la artista, incluyendo aquellas instancias en las que estuvo a punto de abandonar su carrera.

La familia Quintanilla ha estado fuertemente involucrada en la realización del documental, con los hermanos de Selena, Suzette y AB Quintanilla, figurando como productores ejecutivos. La directora Castro comentó en un comunicado que el objetivo es “hacerle honor a su extraordinario ascenso y legado duradero mientras presentamos una ventana hacia su vida detrás de escena”, utilizando materiales de archivo inéditos.

Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, que busca ser un producto inspirador y motivacional para una nueva generación de fans, tiene su fecha de estreno en la plataforma de Netflix el próximo 17 de noviembre.

Selena Quintanilla documental

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad