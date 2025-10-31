Movimiento Ciudadano denuncia fraude electoral en Poza Rica avalado por el Tribunal Electoral

El día de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial consumó el fraude electoral en Poza Rica ocurrido en 2024, señaló el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Juan Zavala, quien afirmó: “es un error judicial por donde se le vea y que exhibe a la gobernadora del Estado”, y añadió que “hay enojo y se puede ver en la gente de Poza Rica”, también tras la inundación.

¿Qué irregularidades denunció Movimiento Ciudadano?

En entrevista para “Así las Cosas” con Diego Martínez e Isaac Morán, Zavala recordó que en junio, cuando se iniciaron los conteos del PREP de la jornada electoral, “cuando Morena se da cuenta que va abajo en el PREP por una diferencia pequeña pero importante y contundente, el Instituto local decide llevarse el conteo a Jalapa, y lo que ocurre durante la cadena de custodia es que se alteran las boletas”.

Zavala afirmó que Movimiento Ciudadano demostró que los paquetes se habían abierto y que los votos a su favor aparecieron con voto doble de MC y PVEM, cuando entre ellos no había alianza. “La diferencia entre Morena y MC se fue haciendo menos hasta que logran darle la vuelta”. En Papantla, dijo, “también nos robaron”.

¿Qué exige el partido tras el fallo judicial?

“No es posible que en pleno 2025 se abra la paquetería y se tachen las boletas a favor del partido en el gobierno… el nivel del fraude queda demostrado porque Morena no ha salido a defender el fraude que cometió, robándole a la gente que votó por un cambio”.

