¿Jaime Toral secuestró a Doña Lety?: Ofrecen millonaria recompensa por el influencer en Veracruz

Doña Lety se convirtió en la protagonista de los videos virales del youtuber Jaime Toral, quien ahora es señalado por trata de personas.

De nueva cuenta un influencer tiene problemas con la justicia. Ahora se trata de Jaime Toral, quien es noticia por los videos de youtube donde mostraba videos de Doña Lety, una mujer que vivía en condiciones de pobreza y con una salud precaria.

Ahora la Fiscalía de Veracruz ofrece una recompensa de 350 mil pesos para ubicar al youtuber, al ser señalado de un grave delito.

¿De qué delito acusan a Jaime Toral por el caso de Doña Lety?

La Fiscalía de Veracruz acusa a Jaime Pascual Hernández Toral, nombre completo del influencer, por trata de personas.

El Código Penal Federal establece penas de 15 a 30 años de prisión contra los responsables de este delito, que pueden aumentar si las autoridades comprueban que la trata de personas tuvo como fin la explotación de la víctima, como se presume en el caso de Doña Lety.

Adicionalmente, el sentenciado deberá cumplir con una sanción económica y la reparación integral del daño.

Doña Lety acusa que el youtuber Jaime Toral la retuvo contra su voluntad para explotarla en las redes sociales.

¿Por qué acusan a Jaime Toral de cometer trata de personas contra Doña Lety?

Doña Lety, una mujer de 62 años con problemas de movilidad y en condiciones de pobreza, se convirtió desde 2020 en la protagonista de videos virales que Jaime Toral compartía directamente en su canal de youtube, que actualmente sigue activo.

La mujer conoció al creador de contenido en 2020, durante la pandemia de COVID-19, quien le llevaba alimentos y otros artículos de primera necesidad a la mujer, quien los recibía con una actitud malhumorada que la convirtió en la favorita de miles de seguidores.

Elementos de la guardia Nacional resguardaron a Doña Lety, quien escapó para pedir la ayuda de un vecino en Tantoyuca, Veracruz.

Sin embargo, en 2024 elementos de la Guardia Nacional rescataron a Doña Lety en Tantoyuca, Veracruz, luego que la mujer escapó del lugar donde aseguró que estuvo secuestrada desde 2020 por Toral, obligándola a generar el contenido por el que acumuló miles de seguidores y una alta monetización.

