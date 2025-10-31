Frente frío 11 se debilita: se espera ascenso de temperaturas en gran parte del país

Este viernes 31 de octubre de 2025 la masa de aire polar que generó al frente frío 11, prevé el SMN que comience a modificar sus condieiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé que este viernes 31 de octubre de 2025 la masa de aire polar que generó al frente frío 11 modifique sus características térmicas al final del día, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en gran parte del país.

Aunque continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana, con heladas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país, también persistirá el viento del norte con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec), condición que disminuirá al final del día.

Lluvias y temperaturas previstas para este viernesEl ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán.

El SMN pronostica intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Puebla, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Durango y Estado de México.

En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén valores de 30 a 35 °C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, las mínimas oscilarán entre –5 y 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y entre 0 y 5 °C en regiones altas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.

ahz.

