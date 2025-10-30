Urge una reforma al Congreso de la Unión para fortalecer trabajo legislativo, señala Ramírez Cuéllar

Quien falte a la sesión que le descuenten el día, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien urgió por una reforma al Congreso de la Unión. ( FOTO: Cuartoscuro (Archivo) )

¿Por qué se plantea una reforma integral del Congreso?

“Necesitamos una reforma muy profunda del Congreso de la Unión, creo que desde 1997 no tenemos cambios sustanciales”, refirió el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, tras el escándalo generado por su correligionario Cuauhtémoc Blanco y su participación a distancia, la que consideró como “algo innecesario”.

La necesidad de una reforma integral en el Congreso de la Unión: “Necesitamos tener más meses de trabajo, no solamente seis meses. La calidad del trabajo legislativo en las comisiones tiene que mejorar”, @aramirezcuellar.



En entrevista para “Así las Cosas” con Diego Martínez e Isaac Morán, el diputado morenista puntualizó las necesidades del trabajo legislativo:

Periodos de sesiones más amplios porque solamente trabajamos 6 meses, es decir, son dos periodos en un año y son dos periodos muy cortos donde casi 5, 6 meses se dejan sin labores legislativas cotidianas, lo que genera un gran retraso en las actividades legislativas.

Demandó mayor calidad al trabajo en las comisiones, de tal manera que los productos legislativos sean más pensados, evitando las improvisaciones.

¿Qué cambios propone para fortalecer el Poder Legislativo?

Urgió echar a andar los Centros de Estudio, que actualmente son inexistentes, y dotarlos de mayor fortaleza. También pidió fortalecer la vinculación de las Cámaras con la ciudadanía, universidades y parlamentos abiertos.

Por lo que agradeció que haya surgido “este escándalo de las sesiones presenciales, porque urge una reforma muy profunda de las Cámaras del Congreso de la Unión”, y llamó a la ciudadanía a “exigir” transparencia en las legislaturas.

“Reforma integral del Congreso de la Unión debe ser la demanda generalizada y terminar con todo lo que está entorpeciendo el trabajo legislativo, al que no asista que le descuenten el día”, destacando que “estamos en la oportunidad de tener un Poder Legislativo fuerte”, para lo cual ya trabajan en coordinación con académicos, adelantó.

