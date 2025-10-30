Día de Muertos en CDMX 2025: Mapa de cierres viales en la alcaldía Coyoacán del 31 de octubre al 2 de noviembre

Conoce cierres viales en la alcaldía Coyoacán del 31 de octubre al 2 de noviembre por Día de Muertos.

El Día de Muertos está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México se prepara con varios eventos y desfiles que provocarán múltiples cierres viales. Uno de los puntos que también anunció sus propios cierres es la alcaldía Coyoacán, que recientemente dio a conocer el mapa de calles cerradas durante las festividades, a partir de este jueves 31 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre.

Calles cerradas por Día de Muertos en Coyoacán

De acuerdo con las autoridades, los cierres se concentrarán hacia el centro de Coyoacán en:

Xiconténcatl

Gómez Farías

Vallarta

Avenida México

Cerrada de Belisario Domínguez

Ayuntamiento

Pino

Avenida Miguel Ángel de Quevedo

Avenida del Pacífico.

Alternativas viales para residentes en Coyoacán

Por su parte, las autoridades destacaron que los accesos estarán restringidos y solo se permitirá la entrada a residentes que presenten su identificación oficial o tarjetón provisional, cuyo ingreso será solo por calle Malintzin y Presidente Carranza.

Horarios de los cierres viales en Coyoacán por Día de Muertos

Según la alcaldía, los cierres viales comenzarán a partir de las 12:00 horas y se mantendrán hasta la 1:30 del día siguiente durante los tres días.

