Día de Muertos en CDMX 2025: Mapa de cierres viales en la alcaldía Coyoacán del 31 de octubre al 2 de noviembre
La alcaldía Coyoacán dio a conocer el mapa de cierres viales por las celebraciones del Día de Muertos, que estarán del 31 de octubre al 2 de noviembre
El Día de Muertos está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México se prepara con varios eventos y desfiles que provocarán múltiples cierres viales. Uno de los puntos que también anunció sus propios cierres es la alcaldía Coyoacán, que recientemente dio a conocer el mapa de calles cerradas durante las festividades, a partir de este jueves 31 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre.
Calles cerradas por Día de Muertos en Coyoacán
De acuerdo con las autoridades, los cierres se concentrarán hacia el centro de Coyoacán en:
- Xiconténcatl
- Gómez Farías
- Vallarta
- Avenida México
- Cerrada de Belisario Domínguez
- Ayuntamiento
- Pino
- Avenida Miguel Ángel de Quevedo
- Avenida del Pacífico.
Alternativas viales para residentes en Coyoacán
Por su parte, las autoridades destacaron que los accesos estarán restringidos y solo se permitirá la entrada a residentes que presenten su identificación oficial o tarjetón provisional, cuyo ingreso será solo por calle Malintzin y Presidente Carranza.
Horarios de los cierres viales en Coyoacán por Día de Muertos
Según la alcaldía, los cierres viales comenzarán a partir de las 12:00 horas y se mantendrán hasta la 1:30 del día siguiente durante los tres días.
