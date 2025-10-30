;

  • 30 OCT 2025, Actualizado 18:55

Día de Muertos en CDMX 2025: Mapa de cierres viales en la alcaldía Coyoacán del 31 de octubre al 2 de noviembre

La alcaldía Coyoacán dio a conocer el mapa de cierres viales por las celebraciones del Día de Muertos, que estarán del 31 de octubre al 2 de noviembre

Conoce cierres viales en la alcaldía Coyoacán del 31 de octubre al 2 de noviembre por Día de Muertos.

Conoce cierres viales en la alcaldía Coyoacán del 31 de octubre al 2 de noviembre por Día de Muertos.

El Día de Muertos está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México se prepara con varios eventos y desfiles que provocarán múltiples cierres viales. Uno de los puntos que también anunció sus propios cierres es la alcaldía Coyoacán, que recientemente dio a conocer el mapa de calles cerradas durante las festividades, a partir de este jueves 31 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre.

Calles cerradas por Día de Muertos en Coyoacán

De acuerdo con las autoridades, los cierres se concentrarán hacia el centro de Coyoacán en:

  • Xiconténcatl
  • Gómez Farías
  • Vallarta
  • Avenida México
  • Cerrada de Belisario Domínguez
  • Ayuntamiento
  • Pino
  • Avenida Miguel Ángel de Quevedo
  • Avenida del Pacífico.

Cierres viales por Día de Muertos en Coyoacán, CDMX.

Alternativas viales para residentes en Coyoacán

Por su parte, las autoridades destacaron que los accesos estarán restringidos y solo se permitirá la entrada a residentes que presenten su identificación oficial o tarjetón provisional, cuyo ingreso será solo por calle Malintzin y Presidente Carranza.

Horarios de los cierres viales en Coyoacán por Día de Muertos

Según la alcaldía, los cierres viales comenzarán a partir de las 12:00 horas y se mantendrán hasta la 1:30 del día siguiente durante los tres días.

Conoce los horarios de los cierres viales en Coyoacán por Día de Muertos.

