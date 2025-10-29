Gran Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX: Mapa de las seis alternativas viales para este sábado 1 de noviembre

Te decimos qué rutas evitar y por dónde moverte este sábado 1 de noviembre por del Gran Desfile de Día de Muertos en la CDMX 2025. / Anadolu

El Gran Desfile por el Día de Muertos en la Ciudad de México volverá a llenar la capital de catrinas, calaveras, flores de cempasúchil y música. Las calles del Centro Histórico se pintarán de colores para cerrar con broche de oro este sábado 1 de noviembre.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de redes sociales, invitó a la ciudadanía a participar en este gran evento para celebrar el Día de Muertos y rendir homenaje a quienes viven en la memoria colectiva.

Sin embargo, como cada año, habrá múltiples cierres viales, así que vale la pena anticiparse para no quedar atrapado en medio del tráfico.

Conoce las seis alternativas viales por el Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX 2025. / picture alliance Ampliar

Mapa y ruta del Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX

El desfile empezará a las 2:00 de la tarde en la Puerta de los Leones, en Chapultepec. De ahí recorrerá Paseo de la Reforma, continuará por Avenida Juárez, la calle 5 de Mayo y terminará hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya dio a conocer el mapa de la ruta, junto con las zonas afectadas y los puntos de cierre para orientar a automovilistas y peatones.

Mapa y ruta del Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX / OVIAL CDMX Ampliar

6 alternativas viales por el Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX 2025

Si planeas moverte por la ciudad el sábado, considera estas rutas alternas para evitar los bloqueos:

Circuito Interior Eje 1 Norte José María Izazaga Eje 1 Oriente Avenida Chapultepec Fray Servando Teresa de Mier

A través de un video en redes sociales, las autoridades informaron que habrá oficiales desplegados a lo largo de todo el recorrido para orientar a los asistentes y también hicieron un llamado a seguir las indicaciones de todo el personal de seguridad.

