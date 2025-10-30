COPARMEX exige al Gobierno Federal resolver la crisis del maíz en México

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo un enérgico llamado al Gobierno Federal para solucionar de una vez por todas el problema que viven los agricultores de diferentes estados del país debido al precio que se está pagando por la tonelada de maíz, ya que no cumple con las expectativas del costo que ellos necesitan cubrir.

De acuerdo con el presidente del organismo, Juan José Sierra Álvarez, esta situación ha impactado a socios y socias de diferentes Centros Empresariales de COPARMEX, quienes han visto reducidos sus ingresos e incluso comprometida la viabilidad de sus empresas, ante la ausencia de apoyos con un impacto real que les permitan mantener sus operaciones, preservar empleos y seguir contribuyendo al desarrollo económico del país.

Desde Coparmex hacemos un llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno de México para encontrar una solución efectiva al problema que enfrentan los agricultores por el bajo precio de la tonelada de maíz.



¿Por qué se agrava la crisis del maíz en México?

Por ello, en conjunto con nuestros Centros Empresariales, reconocemos las legítimas demandas de las y los dueños de agronegocios, quienes exigen soluciones ante una crisis que amenaza la rentabilidad, la seguridad y la soberanía alimentaria del país. A ello se suma la inseguridad que se vive en distintas regiones, donde la extorsión a los productores mantiene niveles alarmantes.

“Y mientras no haya soluciones, las pérdidas se multiplican en las ciudades, en los comercios y en las empresas que dependen de ellos. Por eso hacemos un llamado firme y respetuoso al gobierno federal para construir un acuerdo nacional que atienda esta crisis, un acuerdo que garantice precios justos, financiamiento accesible y condiciones reales de seguridad para los productores”, expuso el dirigente del sindicato patronal.

¿Qué propone COPARMEX para apoyar al campo?

Esta problemática, agregó, aunada a la ausencia de apoyos gubernamentales, coloca a los empresarios del campo mexicano en desventaja frente a sus pares de otros países, particularmente de nuestros socios comerciales del T-MEC. La falta de acuerdos con el Gobierno Federal y las acciones de presión de los productores afectados, han derivado en bloqueos carreteros que han detenido la actividad económica, industrial y comercial en diversas ciudades, generando pérdidas millonarias a empresarios, comerciantes y familias ajenas al sector agrícola.

Además, los cierres han afectado a miles de personas, automovilistas, turistas y transportistas que permanecen varados, poniendo en riesgo su seguridad y su salud.

En COPARMEX solicitamos que el diálogo se extienda a productores de todos los estados, para que los apoyos sean generalizados y equitativos. Esto debe complementarse con una política integral, que incluya la garantía de condiciones de seguridad, acceso a financiamientos con tasas preferenciales y la infraestructura necesaria, especialmente para asegurar el acceso al agua, un recurso vital para la operación de los agronegocios y la continuidad de la actividad productiva en todo el territorio nacional. Solo a través de la colaboración entre ambas partes y el entendimiento mutuo, será posible atender esta crisis del maíz con responsabilidad y garantizar condiciones de estabilidad, productividad y Estado de derecho en todo el país.

