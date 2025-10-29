Sheinbaum sobre cancelación de aerolíneas: “México no es piñata de nadie”

Sheinbaum adelantó que este viernes se reunirá con los representantes de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris para conocer su postura y preparar la reunión diplomática con Marco Rubio.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la cancelación de aerolíneas mexicanas ordenada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, calificando la decisión como “unilateral” y “sin fundamento”.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria advirtió que “a México se le respeta” y que su gobierno buscará una reunión diplomática con funcionarios estadounidenses para revisar la medida que revocó 13 rutas aéreas de aerolíneas nacionales, además de suspender temporalmente los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“La decisión fue soberana”: Sheinbaum

“La decisión de llevar la carga al AIFA fue una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil… el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) estaba muy saturado, lo que ponía en riesgo a los pasajeros”, explicó Sheinbaum.

Agregó que las aerolíneas, incluidas las estadounidenses, “están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA”, por lo que consideró que no hay razones para la decisión del gobierno estadounidense.

México exigirá respeto y transparencia

Sheinbaum informó que solicitó al canciller Juan Ramón de la Fuente contactar al Departamento de Estado y al secretario Marco Rubio para agendar una reunión en Estados Unidos.

“Queremos revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno estas acciones que están tomando de manera unilateral… no vaya a ser que haya un interés político o empresarial detrás”, advirtió.

La presidenta también anunció que pedirá a Andrea Marván, titular de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), analizar si existe alguna violación a las reglas de competencia derivada de las medidas estadounidenses.

“México no es piñata de nadie, a México se le respeta”, subrayó la mandataria, destacando que su administración mantiene una relación de respeto con las instituciones del gobierno estadounidense, incluida la presidencia.

Reunión con aerolíneas mexicanas

Sheinbaum adelantó que este viernes se reunirá con los representantes de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris para conocer su postura y preparar la reunión diplomática de la próxima semana, en la que confió se logren buenos resultados.

