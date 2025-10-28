Sheinbaum afirma que el cobro de impuestos a Grupo Salinas no es asunto personal ni político

El cobro de impuestos a Grupo Salinas no es un tema personal ni político, sino un asunto técnico derivado de auditorías fiscales: Sheinbaum.

Reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum el “toma chocolate, paga lo que debes”, al dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien anunció que llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quejarse de los créditos fiscales que le pretende cobrar el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante la mañanera, la mandataria insistió en que el gobierno federal no tiene ningún asunto personal en contra de él o de cualquier otro empresario; sin embargo, pidió el cumplimiento de las obligaciones adquiridas desde otros sexenios.

“Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario, un grupo empresarial, es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales, que se hicieron y quedan un monto muy importante de impuestos y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia… pues vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte y a seguir dentro del marco jurídico, todo lo que se tiene que hacer, pero es algo serio, no es algo que tenga que ver con un asunto personal o un asunto contra algún grupo, o que estemos politizando un asunto… sencillamente es una definición que viene desde 2008”.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿De cuánto es la deuda de Elektra y Grupo Salinas? SCJN impone multa por aplazar pago

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el proceso en la Corte Interamericana?

Tras el rechazo del gobierno a un presunto acuerdo entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y Grupo Salinas Pliego, el empresario desplegó un comunicado acusando persecución y anunció que ejercerá su derecho a defensa ante instancias internacionales.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo evitó hablar del posible proceso en su contra:“Ya no voy a entrar en detalles… ya esto le corresponde a la Corte nada más que… pague, toma chocolate y paga lo que debes”.

TE PODRÍA INTERESAR: Exhibe la ministra Lenia Batres juicios de amparo de Salinas Pliego

Sheinbaum llama a cumplir con las obligaciones fiscales

La jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que, pese a que Ricardo Salinas Pliego dijo que no es necesaria la reunión solicitada para hablar de los montos que adeuda, el gobierno mantiene su postura:“Lo invitamos a hacer el pago si es que es verdad que tiene intención de cumplir con ello”.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información