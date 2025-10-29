¡La ‘Carrera del Ring’ ya tiene fecha, lugar y hora! Prepárate para correr 5 o 10 km con todo y máscara de luchador

No importa si eres rudo, técnico o exótico, si eres fan de las luchas no te puedes perder la ‘Carrera del Ring’ que llega a la CDMX para que todos los runners puedan correr 5km o 10 km y que la ruta sea su cuadrilátero. Te dejamos todos los detalles.

¿Cuándo es la ‘Carrera del Ring’ en CDMX?

Si creciste siento fan de la lucha libre en México, la Secretaría de Turismo y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) te invitan a participar en la ‘Carrera del Ring’, un evento que combinará el mundo del running con la lucha libre. Y si lo que quieres es ir a disfrutar y pasar una experiencia increíble, ésta es la opción.

La ‘Carrera del Ring’ será el 30 de noviembre con dos categorías que serán 5 km y 10 km, ésta última ya cuenta con hora de salida y se espera que sea en punto de las 6:30 AM, mientras que la primera, aún está por definirse de acuerdo a su sitio oficial.

¿Dónde será la salida y cómo inscribirse?

Para la carrera de lucha libre todos saldrán del Monumento a la Revolución, sin embargo, la ruta que tomarán aún está por confirmarse.

Ahora bien, para todos aquellos que quieran participar en la ‘Carrera del Ring’, deberán apurarse pues el cupo está limitado solo a 5,000 participantes en total, así que te recomendamos visitar el sitio oficial para saber detalles a fondo. El costo para correr en esta carrera es de $740 mexicanos o bien $666 mexicanos.

Para inscribirte deberás contar con:

Identificación Oficial

Descargar una app para poder hacer el Check-In, donde podrás imprimir, firmar y presentar el documento de Exoneración de Responsabilidad para recoger tu kit

El kit en cuestión incluirá:

Playera conmemorativa

Número de corredor

Asimismo, esta app te permitirá descargar el Certificado Oficial de tiempo para que tengas tu reconocimiento. De cualquier manera te dejamos el sitio web oficial para que revises a detalle la información.

¿Habrá función de lucha libre en la ‘Carrera del Ring’?

La respuesta es sí. Las autoridades correspondientes y los organizadores del evento, han mencionado que contarán con una función especial de lucha libre, aunque falta por revelarse la cartelera de los y las luchadoras que participarán en la función de cierre.

Así que si no quieres perdértela, corre a apartar tu lugar sin importar cuál sea tu team.