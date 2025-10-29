Huracán Melissa toca tierra en Cuba tras dejar más de 500 mil damnificados en Jamaica
El huracán Melissa llegó a Cuba con categoría 2 en la escala Saffir Simpson, tras dejar más de 530 mil personas damnificadas y severas afectaciones en Jamaica.
El huracán Melissa llegó la madrugada de este miércoles a la isla de Cuba, luego de haber devastado Jamaica con intensas lluvias, deslaves e inundaciones que han dejado un gran saldo de más de 530 mil personas damnificadas y graves pérdidas materiales, al tocar tierra con una intensidad superior a 4 en la escala Saffir Simpson.
¿Cómo afecta el huracán Melissa a Cuba?
Con una intensidad disminuida a 2 en la escala Saffir Simpson, Melissa tocó la madrugada de este miércoles las costas de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora.
El centro del fenómeno se localiza a 50 kilómetros al noroeste de Guantánamo y continúa su paso hacia el norte-noreste, con previsión de dirigirse hacia las Bahamas en las próximas horas.
Síguenos en Google News y encuentra más información