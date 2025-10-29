;

  • 29 OCT 2025, Actualizado 18:30

Huracán Melissa toca tierra en Cuba tras dejar más de 500 mil damnificados en Jamaica

El huracán Melissa llegó a Cuba con categoría 2 en la escala Saffir Simpson, tras dejar más de 530 mil personas damnificadas y severas afectaciones en Jamaica.

El huracán Melissa disminuye su intensidad y llega Cuba, deja devastación en Jamaica.

El huracán Melissa disminuye su intensidad y llega Cuba, deja devastación en Jamaica.

Araceli Hernández Zamora

El huracán Melissa llegó la madrugada de este miércoles a la isla de Cuba, luego de haber devastado Jamaica con intensas lluvias, deslaves e inundaciones que han dejado un gran saldo de más de 530 mil personas damnificadas y graves pérdidas materiales, al tocar tierra con una intensidad superior a 4 en la escala Saffir Simpson.

¿Cómo afecta el huracán Melissa a Cuba?

Con una intensidad disminuida a 2 en la escala Saffir Simpson, Melissa tocó la madrugada de este miércoles las costas de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora.

El centro del fenómeno se localiza a 50 kilómetros al noroeste de Guantánamo y continúa su paso hacia el norte-noreste, con previsión de dirigirse hacia las Bahamas en las próximas horas.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad