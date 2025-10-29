Huracán Melissa toca tierra en Cuba tras dejar más de 500 mil damnificados en Jamaica

El huracán Melissa llegó la madrugada de este miércoles a la isla de Cuba, luego de haber devastado Jamaica con intensas lluvias, deslaves e inundaciones que han dejado un gran saldo de más de 530 mil personas damnificadas y graves pérdidas materiales, al tocar tierra con una intensidad superior a 4 en la escala Saffir Simpson.

Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos, y aún el huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado. En cuanto las condiciones lo permitan vamos a la recuperación. Estamos listos. pic.twitter.com/lFKksrUgk1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 29, 2025

¿Cómo afecta el huracán Melissa a Cuba?

Con una intensidad disminuida a 2 en la escala Saffir Simpson, Melissa tocó la madrugada de este miércoles las costas de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora.

El centro del fenómeno se localiza a 50 kilómetros al noroeste de Guantánamo y continúa su paso hacia el norte-noreste, con previsión de dirigirse hacia las Bahamas en las próximas horas.

