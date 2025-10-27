Huracán Melissa alcanza categoría 5 y pone en alerta a Jamaica y Cuba

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que el huracán Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta casi 260 kilómetros por hora, tras intensificarse en su trayecto por el mar Caribe, lo que pone en máxima alerta a Jamaica y Cuba.

En su último aviso, el organismo detalló en redes sociales que “Melissa es ahora un huracán de categoría 5. Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”.

10/27 5am EDT: #Melissa has strengthened to a Category 5 hurricane with 160 mph winds and a 917 mb central pressure, confirmed by the Air Force Reserve Hurricane Hunters. Conditions in #Jamaica will rapidly deteriorate later today and tonight. Here are the key messages:



Jamaica bajo amenaza directa

Las autoridades jamaiquinas instaron a la población a no abandonar los refugios y permanecer bajo resguardo durante este lunes y martes, ante el alto riesgo por lluvias intensas y ráfagas de viento extremas.

Los vientos destructivos podrían provocar severos daños a la infraestructura, cortes eléctricos y fallas en las comunicaciones, mientras que las zonas costeras enfrentarán potentes marejadas y riesgo de deslizamientos de tierra.

Hurricane #Melissa Advisory 24A: Noaa and Air Force Reserve Hurricane Hunters Investigating Category 5 Melissa. Destructive Winds and Storm Surge and Catastrophic Flooding Will Worsen On Jamaica Through the Day and Into Tonight. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025

Cuba se prepara ante el impacto

De acuerdo con los pronósticos, Melissa tocará tierra en Jamaica este lunes y podría llegar a las costas de Cuba entre el martes y miércoles. En territorio cubano se esperan lluvias torrenciales y vientos de gran intensidad durante la tarde-noche del martes.

También en Haití y República Dominicana se prevén precipitaciones muy intensas y posibles afectaciones por el paso del fenómeno.

