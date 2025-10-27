;

  • 27 OCT 2025, Actualizado 20:36

Huracán Melissa alcanza categoría 5 y pone en alerta a Jamaica y Cuba

El huracán Melissa llegó a categoría 5 con vientos destructivos que amenazan a Jamaica y Cuba; autoridades llaman a la población a permanecer en refugios ante lluvias e inundaciones catastróficas.

El huracán categoría Melissa llega a Jamaica con categoría 5.

El huracán categoría Melissa llega a Jamaica con categoría 5.

Araceli Hernández Zamora

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que el huracán Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta casi 260 kilómetros por hora, tras intensificarse en su trayecto por el mar Caribe, lo que pone en máxima alerta a Jamaica y Cuba.

En su último aviso, el organismo detalló en redes sociales que “Melissa es ahora un huracán de categoría 5. Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”.

Jamaica bajo amenaza directa

Las autoridades jamaiquinas instaron a la población a no abandonar los refugios y permanecer bajo resguardo durante este lunes y martes, ante el alto riesgo por lluvias intensas y ráfagas de viento extremas.

Los vientos destructivos podrían provocar severos daños a la infraestructura, cortes eléctricos y fallas en las comunicaciones, mientras que las zonas costeras enfrentarán potentes marejadas y riesgo de deslizamientos de tierra.

TE PODRÍA INTERESAR: SRE emite alerta a connacionales en Jamaica por el huracán Melissa, sin riesgo para México

Cuba se prepara ante el impacto

De acuerdo con los pronósticos, Melissa tocará tierra en Jamaica este lunes y podría llegar a las costas de Cuba entre el martes y miércoles. En territorio cubano se esperan lluvias torrenciales y vientos de gran intensidad durante la tarde-noche del martes.

También en Haití y República Dominicana se prevén precipitaciones muy intensas y posibles afectaciones por el paso del fenómeno.

Sigue la cobertura completa en Google News

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad