Amazon y la razón de los más de 14 mil despidos masivos provocados por la Inteligencia Artificial

Amazon anunció este martes que despedirá a cerca de 14 mil empleados de su plantilla corporativa, pese a que, según dijo la propia compañía, ha mantenido un buen desempeño.

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, el ajuste forma parte de una estrategia para acelerar la adopción de la inteligencia artificial tanto en sus operaciones y áreas internas.

Nos esforzamos por apoyar a todos aquellos cuyo puesto se vea afectado. — Amazon.

Amazon ofrece opciones a los empleados despedidos

La compañía dijo que los trabajadores afectados tendrán un periodo de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro de la empresa. Durante ese tiempo, los equipos de contratación priorizarán las vacantes internas para facilitar la recolocación de la mayor cantidad posible de empleados.

Para quienes decidan no continuar o no logren reubicarse, Amazon ofrecerá un paquete de apoyo que incluye indemnización por despido, servicios de recolocación y cobertura médica, entre otras cosas.

El origen de los despidos masivos de Amazon

La empresa justificó la decisión al señalar que la inteligencia artificial generativa representa la “tecnología más transformadora desde el surgimiento de internet”, lo que, según informó, permitirá innovar más rápido y de manera más eficiente en diversas áreas.

Algunos podrían preguntarse por qué reducimos puestos de trabajo cuando la empresa tiene un buen rendimiento. La generación de la inteligencia artificial es la tecnología más transformadora que hemos visto desde internet. — Amazon.

Los despidos podrían ser mayores, según Reuters

Aunque Amazon mencionó una cifra cercana a los 14 mil recortes, la agencia Reuters reportó que el número podría ascender hasta los 30 mil despidos.

Cabe recordar que en 2023 la compañía ya había realizado una reestructuración en la que eliminó alrededor de 27 mil puestos en áreas como Recursos Humanos, Amazon Stores y Amazon Web Services, según informó la periodista Ramishah Maruf.

