Presentan denuncia contra Adán Augusto por presunto enriquecimiento ilícito

Una investigación periodística revela que Adán Augusto López Hernández tiene ingresos no declarados por 79 millones de pesos

La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó este miércoles una denuncia contra Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, ante la Contraloría Interna del Senado, por presuntas faltas administrativas y delitos penales.

Los ilícitos que acusa la legisladora son cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y ocultamiento de conflicto de interés.

Apareces envalentonado cuando todas las pruebas apuntan a un contubernio con tu exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez. Lo que está ocurriendo en Tabasco solo fue posible porque ustedes prohijaron a este grupo criminal la Barredora. No fuiste ajeno. Renuncia al fuero. — Ma Elena Pérez-Jaén Zermeño🇲🇽 (@MElenaPerezJaen) July 19, 2025

¿Qué sustenta la denuncia presentada ante el Senado?

La panista argumentó que la denuncia se sustenta en investigaciones periodísticas y documentos oficiales que revelarían ingresos no declarados por 79 millones de pesos, presuntamente provenientes de empresas contratistas del gobierno de Tabasco durante la gestión de López Hernández como gobernador entre 2018 y 2022.

Entre las firmas señaladas figuran GH Servicios Empresariales S.A. de C.V., catalogada por el SAT como empresa con operaciones simuladas (EFOS), además de Operadora Turística Rabate y Capital Cargo del Golfo, beneficiadas con adjudicaciones directas durante su administración.

“La omisión de declarar dichos ingresos constituye una falta administrativa grave, y podría configurar delitos como defraudación fiscal equiparada, cohecho y enriquecimiento ilícito previstos en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal”. —

1) Adán Augusto, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es titular de la notaría 27 de Tabasco, donde se constituyeron CCTI y Surface Technology, empresas señaladas por la ASF por recibir 270 mdp de Pemex durante el gobierno de @EPN sin comprobar servicios. pic.twitter.com/i5OlCeUUio — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) October 27, 2025

¿Qué autoridades fueron solicitadas para intervenir en el caso?

La legisladora solicitó que se abra una investigación integral sobre la evolución patrimonial de Adán Augusto, que incluya la revisión de sus declaraciones fiscales y patrimoniales de los ejercicios 2022 a 2025.

También pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR), así como del SAT, “para verificar la existencia real y comprobable de las operaciones declaradas”.

