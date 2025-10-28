Los Daniels sin Ismael Salcedo: Las razones detrás de su salida y lo que sigue como “Isma Daniels”

“Para mí, LOS DANIELS HAN MUERTO”, escribió Ismael Salcedo en redes sociales.

Con un mensaje que dejó a más de uno con la boca abierta, Ismael Salcedo, vocalista y fundador de Los Daniels, una de las bandas de rock mexicanas más importantes de las últimas dos décadas, anunció su salida definitiva de la agrupación y reveló los motivos detrás de su decisión.

A través de sus redes sociales, Salcedo confesó que tanto el bajista como el baterista de la banda llevaban años haciendo comentarios y críticas a sus espaldas, con amigos, músicos y hasta con fans, acusándolo de no dejarlos participar en las decisiones del grupo.

Siempre me dediqué a trabajar y a empujar el barco mientras ellos sólo querían traicionarme. Por eso Los Daniels nunca crecieron más. — Ismael Salcedo.

Según explicó, al enterarse de que Poncho Díaz (bajista) y Rasheed Durán (baterista) presionaron para continuar con la banda sin él, decidió separarse. También denunció que Poncho ya lo sacó de las plataformas oficiales de Los Daniels y lo bloqueó en redes sociales.

Para mí, LOS DANIELS HAN MUERTO — Ismael Salcedo

Ismael Salcedo, fundador de Los Daniels, anunció que continuará como solista tras abandonar a la banda. Ampliar

“Habrá más Isma para rato”

Pese a la ruptura, Ismael aseguró que seguirá con su carrera como solista bajo el nombre de “Isma Daniels”, y adelantó que continuará interpretando canciones que él escribió dentro de la banda.

Habrá más Isma para rato. No acepten imitaciones de unos traidores — Ismael Salcedo.

El músico adelantó que en los próximos meses anunciará nuevas fechas, música inédita y participación en festivales para 2026.

De “Se renta cuarto para señoritas” a “Isma Daniels”

Fue en 2007 cuando la banda fue fundada por Ismael Salcedo, Alfonso Díaz, Daniel Barrera, Miguel Ángel Ortiz y Rasheed Durán, saltando a la escena con su álbum debut “Se renta cuarto para señoritas”.

Temas como “Te puedes matar”, “Todo se acabó” y “Hazme daño” marcaron el sonido que los distinguió y les ganó una comunidad fiel durante más de 18 años.

Los Daniels. Ampliar

Los Daniels responden

Horas después del anuncio, Los Daniels publicaron un comunicado en redes sociales en el que aclararon que la banda no ha tomado una decisión en conjunto sobre su continuidad y que las declaraciones recientes reflejan opiniones personales de Ismael Salcedo.

Pidieron además a los fans no dar por válidas versiones que no provengan de sus canales oficiales, ya que aún están definiendo los próximos pasos como agrupación.

TE PUEDE INTERESAR: Guillermo del Toro de’ gira con su Frankenstein’