Porsche x Smeg: Driven by passion, refined by design.

Diseño con Alma, Rendimiento con Propósito: Inspirada en la herencia motorsport (deportiva) de Porsche y el legado de diseño de Smeg, esta colaboración celebra la forma, la función y el poder emocional del diseño icónico .

Inspirada en la herencia (deportiva) de Porsche y el legado de diseño de Smeg, esta colaboración celebra la forma, la función y el poder emocional del . La Colección 917 Salzburg: Con 1,970 piezas de edición limitada de cada una, el refrigerador y la cafetera Smeg de color Rojo Salzburg , cada uno numerado individualmente , están dirigidos a quienes valoran la exclusividad y la narrativa a través del diseño .

Con 1,970 piezas de edición limitada de cada una, el refrigerador y la cafetera Smeg de color , cada uno , están dirigidos a quienes valoran la y la . Colecciones Carrara White y Shade Green: Los acabados distintivos de Porsche — con detalles en negro mate— se reinterpretan en los refrigeradores, hervidores, tostadores y licuadoras más queridas de Smeg.

En una audaz celebración de la herencia, la innovación y la excelencia en el diseño, Porsche y Smeg presentan una colaboración pionera que redefine la intersección del prestigio automotriz y el estilo de vida hogareño. Esta alianza une a dos marcas icónicas —cada una un símbolo de rendimiento, artesanía y estilo atemporal— para crear una colección de edición limitada de electrodomésticos de cocina que apelan tanto al alma de los amantes del diseño como a los entusiastas automotrices.

Dos legados, una visión.

Unidos por una pasión por el diseño atemporal, la maestría técnica y la calidad, Porsche y Smeg han creado una colección única que trasciende lo ordinario, combinando la emoción de la pista de carreras con la sofisticación de la vida moderna.

“En el corazón de esta colaboración reside una filosofía compartida: crear objetos que no solo sean funcionales, sino también que resuenen emocionalmente. Porsche, con su legado de excelencia en ingeniería y triunfos en el motorsport, y Smeg, reconocida por sus icónicos electrodomésticos, el estilo y diseño italiano, se han unido para crear una colección tan audaz como bella," dice Stefan Büscher, CEO de Porsche Lifestyle Group.

“En Smeg, creemos en la creación de productos que brinden alegría a través del diseño y el rendimiento," dice Vittorio Bertazzoni, Presidente de Smeg. “Colaborar con Porsche nos ha permitido superar los límites de lo que un electrodoméstico de cocina puede representar. Esta colección es un tributo a la artesanía, al legado y a la belleza de los rituales cotidianos."

Honrando la primera victoria general de Porsche en las 24 Horas de Le Mans

La colección Porsche x Smeg presenta una serie de edición limitada inspirada en el legendario Porsche 917 KH en su icónico diseño Salzburg —el auto que aseguró la primera victoria general de Porsche en las 24 Horas de Le Mans en 1970, conducido por Hans Herrmann y Richard Attwood.

La colaboración se extiende a dos gamas exclusivas adicionales, con acabados en Carrara White y Shade Green —tonalidades distintivas de Porsche interpretadas con diseño italiano—.

Desde el rugido de la pista de carreras hasta el silencioso zumbido de un ritual matutino, Porsche y Smeg ofrecen un nuevo capítulo en el lujo funcional. La colección Porsche x Smeg se compone de los siguientes artículos:

REFRIGERADOR FAB28 Y CAFETERA BCC12| 917 SALZBURG

El refrigerador FAB28 Porsche x Smeg 917 Salzburg Red - Edición Limitada es el más exclusivo de la gama, contando con solo 1,970 unidades numeradas disponibles, cada una identificada por una placa de metal que certifica su singularidad. El diseño de la manija está cuidadosamente proporcionado a las dimensiones del refrigerador para asegurar un diseño armonioso y, al igual que el logotipo Smeg, es negro mate para añadir carácter a la estética.

La Cafetera Semiautomática Porsche x Smeg 917 Salzburg Red - Edición Limitada, al igual que el refrigerador, cuenta con solo 1,970 unidades numeradas disponibles en todo el mundo. El cuerpo de la cafetera en Rojo 917 Salzburg con el icónico número de partida 23 y las letras Porsche visibles en el lateral son una mirada histórica al auto de carreras—. Los acentos en negro mate, desde el panel frontal hasta la varilla de vapor y la bandeja de goteo, reflejan los detalles audaces de la herencia de diseño de Porsche.

CARRARA WHITE y SHADE GREEN METÁLICO

El Refrigerador FAB28, el tostador, la licuadora y el hervidor, están personalizados con elementos de diseño Porsche. Los refrigeradores presentan un diseño especial de puerta y manija que refleja el Porsche 911 GT3 RS. El diseño de la manija está cuidadosamente proporcionado al tamaño del refrigerador para asegurar un diseño armonioso. Además, cuentan con la franja Porsche recorriendo la puerta y ambos lados del producto.

El Tostador Porsche x Smeg combina diseño icónico y funcionalidad. Inspirado en el estilo de los años 50, presenta la franja distintiva de Porsche a lo largo del cuerpo y detalles refinados en negro mate y una perilla de control numerada a medida.

El Hervidor Porsche x Smeg, combina el Estilo años 50 de Smeg con el diseño icónico de Porsche. Presenta la franja distintiva de Porsche a lo largo del cuerpo, con detalles en negro mate en el asa, la base y el vertedero.

La Licuadora Porsche x Smeg es una herramienta de cocina práctica y elegante, con diseño limpio y deportivo de Porsche, aportando funcionalidad en tu cocina. La licuadora cuenta con una franja Porsche en su cuerpo y detalles en negro mate en varios elementos, incluido el selector de control, la base y la jarra. La numeración personalizada añade un sutil toque Porsche.

Porsche x Smeg: Driven by passion, refined by design.