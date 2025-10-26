SRE emite alerta a connacionales en Jamaica por el huracán Melissa, sin riesgo para México

Mientras el huracán Melissa se intensificó y llegó a categoría cuatro en la escala Saffir Simpson, significando un riesgo importante para Jamaica, la mañana de este domingo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta a los connacionales que se encuentran en el país del Caribe.

¿Qué medidas ha tomado la SRE por el huracán Melissa?

A través de su cuenta de la red social “X”, la dependencia recordó los números de atención consular para las y los mexicanos que radican en Jamaica y les recomendó permanecer atentos a las notificaciones e instrucciones de prevención de las autoridades locales, así como de las redes sociales de la Embajada de México en Kingston.

Indicó que el número telefónico de dicha embajada es +1 (876) 832-8711.

¿Representa el huracán Melissa un riesgo para México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que este fenómeno meteorológico no representa riesgo para México, debido a que se localiza a 180 km al sur de Kingston, Jamaica, y a 1,200 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

Detalló que hasta ahora Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 220 km/h, con rachas de 270 km/h, y se desplaza hacia el oeste a 6 km/h, lo que mantiene una distancia considerable con territorio mexicano.

Se prevé que el huracán provoque lluvias extraordinarias con acumulados que podrían superar los mil milímetros en cuatro días, lo que representa un alto riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos en el Caribe.

Síguenos en Google News y encuentra más información