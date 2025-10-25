Detienen a dos mujeres por robo de bebé en hospital de Durango

Karla Daniela y Anabel son las presuntas involucradas en la sustracción de Judith Alejandra

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango informó la detención de dos mujeres como presuntas responsables de la sustracción de una bebé ocurrida el jueves en el Hospital Materno Infantil de Durango, quien fue localizada la tarde del viernes en una área verde del fraccionamiento Hacienda Las Flores.

Judith Alejandra pudo regresar con sus padres y recibe atención médica Ampliar

Te podría interesar: Se activa Alerta Amber en Durango por robo de recién nacida en hospital

¿Cómo ocurrió el robo de la bebé en Durango?

La fiscal general Sonia Yadira de la Garza Fragoso explicó a través de un video que la persona que se llevó a la menor del centro hospitalario, Karla Daniela N, habría cometido la privación ilegal de la recién nacida con ayuda de Anabel N, una trabajadora de limpieza del hospital.

De acuerdo con la investigación, Karla Daniela fingió un embarazo y aseguró a su pareja, que reside en Estados Unidos, y a su familia que había dado a luz. Para sostener el engaño, ingresó al hospital y sustrajo a la bebé, con la colaboración de la empleada del área de limpieza.

Judith Alejandra fue sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango Ampliar

La bebé fue localizada sana y salva

La fiscal informó que desde el momento del reporte se mantuvo comunicación constante con los padres de la menor, a quienes se les notificaban los avances de la investigación.

Finalmente, agradeció a los cuerpos de seguridad que participaron en el operativo que permitió la localización de la recién nacida y la captura de las responsables.