CFE logra el 100% de restablecimiento eléctrico tras la emergencia por lluvias
La Comisión Federal de Electricidad informó que alcanzó el 100% de restablecimiento eléctrico en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, tras las afectaciones por lluvias y vientos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado hoy, sábado 25 de octubre de 2025, la culminación exitosa de los trabajos de emergencia, logrando el restablecimiento eléctrico total al 100% de los usuarios afectados en la región oriente del país, que abarca los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
El anuncio se produce después de una intensa y prolongada jornada de labores ininterrumpidas que, según reportes recientes (de las últimas 24 a 48 horas), mantenía a la CFE con un avance superior al 99%, confirmando la inminente recuperación total del servicio tras las afectaciones derivadas de fuertes lluvias y vientos en la región.
¿Cómo fue el operativo de restablecimiento eléctrico?
El operativo se llevó a cabo por instrucción directa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y bajo la coordinación de la Directora General de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, para atender la contingencia que mantuvo en vilo a miles de familias y negocios.
Para esta misión de rescate energético, la CFE desplegó una fuerza de tarea sin precedentes:
- 1,602 trabajadoras y trabajadores electricistas.
- 503 vehículos pick up.
- 219 grúas articuladas.
- 6 helicópteros.
- 8 drones.
- 8 retroexcavadoras.
- 4 cuatrimotos.
“Con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó el servicio en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz”, detalla el comunicado oficial, resaltando la dedicación del equipo en el terreno.
¿Qué acciones tomará la CFE tras el restablecimiento del servicio?
A pesar del restablecimiento eléctrico, la CFE ha confirmado que el personal permanecerá en los sitios que lo requieran para realizar reparaciones definitivas en la infraestructura dañada, asegurando la estabilidad y durabilidad del servicio a largo plazo.