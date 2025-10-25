CFE logra el 100% de restablecimiento eléctrico tras la emergencia por lluvias

Trabajadores de la CFE estuvieron en las zonas afectadas para garantizar el restablecimiento del servicio

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado hoy, sábado 25 de octubre de 2025, la culminación exitosa de los trabajos de emergencia, logrando el restablecimiento eléctrico total al 100% de los usuarios afectados en la región oriente del país, que abarca los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

El anuncio se produce después de una intensa y prolongada jornada de labores ininterrumpidas que, según reportes recientes (de las últimas 24 a 48 horas), mantenía a la CFE con un avance superior al 99%, confirmando la inminente recuperación total del servicio tras las afectaciones derivadas de fuertes lluvias y vientos en la región.

¿Cómo fue el operativo de restablecimiento eléctrico?

El operativo se llevó a cabo por instrucción directa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y bajo la coordinación de la Directora General de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, para atender la contingencia que mantuvo en vilo a miles de familias y negocios.

Para esta misión de rescate energético, la CFE desplegó una fuerza de tarea sin precedentes:

1,602 trabajadoras y trabajadores electricistas.

503 vehículos pick up.

219 grúas articuladas.

6 helicópteros.

8 drones.

8 retroexcavadoras.

4 cuatrimotos.

“Con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó el servicio en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz”, detalla el comunicado oficial, resaltando la dedicación del equipo en el terreno.

¿Qué acciones tomará la CFE tras el restablecimiento del servicio?

A pesar del restablecimiento eléctrico, la CFE ha confirmado que el personal permanecerá en los sitios que lo requieran para realizar reparaciones definitivas en la infraestructura dañada, asegurando la estabilidad y durabilidad del servicio a largo plazo.

