NBA en el ojo del huracán: apuestas ilegales ligadas a la mafia italiana

Con la revelación de dos amplias investigaciones de fraude, autoridades estadounidenses destaparon un caso que parece salido de una película de Martin Scorsese: jugadores, exjugadores y entrenadores de la NBA, junto a miembros del crimen organizado, estarían involucrados en apuestas ilegales y partidas de póker arregladas.

Si Scorsese necesitaba una nueva historia, aquí la tiene: apuestas con información confidencial de la NBA y vínculos con la mafia italiana.

¿Quienes están involucrados?

Más de 30 personas han sido arrestadas con base en dos investigaciones: la primera sobre apuestas deportivas ilegales y la segunda relacionada con partidas de póker fraudulentas, según informó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

Entre los señalados se encuentran Chauncey Billups, entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto; Terry Rozier, base de los Miami Heat; y el exjugador Damon Jones, quien militó en Miami y Boston Celtics. En total, hay 34 acusados.

En una extensa conferencia de prensa, el fiscal federal Joseph Nocella Jr., acompañado del director del FBI, Kash Patel, y otros investigadores, detalló que las pesquisas se extendieron durante años y abarcaron al menos 11 estados.

El caso implicó decenas de millones de dólares y reveló nexos con las legendarias familias mafiosas italoamericanas Bonanno, Genovese, Gambino y Luchese.Ni “El Padrino” se atrevió a tanto.

¿Cómo reaccionó la NBA? Esto comunicó

La NBA emitió un comunicado anunciando la suspensión inmediata de Billups y Rozier, y expresó su total cooperación con las autoridades. “Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad; la integridad de nuestro deporte es nuestra prioridad”, señaló la liga.

Dos casos conectados

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. explicó que se presentaron cargos en dos casos diferentes, aunque ambos están relacionados. El primero se centra en apuestas deportivas ilegales entre diciembre de 2022 y marzo de 2024.

Según la fiscalía, los acusados usaron información interna y confidencial sobre jugadores y equipos de la NBA para realizar apuestas, principalmente en estadísticas individuales o llamadas prop bets, logrando un alto porcentaje de aciertos dada la información de puerta cerrada. Algunos jugadores habrían alterado su rendimiento o abandonado los partidos anticipadamente para influir en los resultados, según detalló la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Nocella calificó este caso como “una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde la legalización de las apuestas en línea”. Entre los siete partidos bajo sospecha figura el encuentro del 23 de marzo de 2023 entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, en el que Rozier, entonces jugador de Charlotte, habría informado sobre una lesión antes del partido. Abandonó el encuentro tras nueve minutos, lo que generó miles de dólares en ganancias para sus cómplices.

El abogado del jugador defendió su inocencia y cuestionó la credibilidad de las fuentes. Los implicados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

Las apuestas deportivas, prohibidas en la mayoría de EE. UU. hasta 2018, se han disparado desde su legalización: en los primeros ocho meses de 2025 se apostaron casi 100 000 millones de dólares, un 12 % más que en 2023, según la Asociación Estadounidense del Juego.

El póker amañado y la conexión mafiosa

El segundo caso, más amplio, involucra a 31 acusados, entre ellos Billups y Jones, por participar en partidas de póker manipuladas desde 2019 en The Hamptons, Las Vegas, Miami y Manhattan. Las autoridades estiman que estafaron cerca de 7 millones de dólares, incluida una víctima que perdió un millón.

Los organizadores habrían utilizado tecnología sofisticada, como máquinas de barajar alteradas que leían las cartas y enviaban la información a un cómplice, el “quarterback”, quien indicaba a sus aliados las jugadas ganadoras.

Las víctimas, conocidas como fish, eran invitadas a jugar contra exdeportistas y celebridades, llamados face cards, sin saber que la mesa estaba manipulada.

El director del FBI, Kash Patel, calificó la operación como “un golpe histórico” contra una red criminal que unía a la NBA con las familias mafiosas Bonanno, Genovese y Gambino, tres de los cinco clanes italoamericanos más poderosos de Nueva York. El operativo incluyó allanamientos y arrestos en 11 estados.

Billups, de 49 años y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, dirigió a los Trail Blazers la noche anterior a su arresto. Rozier fue detenido en un hotel de Miami, horas después de no presentarse a un partido ante Orlando.

Detalles de los partidos bajo investigación

El Departamento de Justicia identificó varios partidos como parte de la investigación por apuestas con información privilegiada:

23 de marzo de 2023: Hornets vs. Pelicans : Rozier informó a su entorno que saldría del partido antes de tiempo por una lesión.

: Rozier informó a su entorno que saldría del partido antes de tiempo por una lesión. 24 de marzo de 2023: Trail Blazers vs. Bulls : un entrenador filtró que varios titulares no jugarían.

: un entrenador filtró que varios titulares no jugarían. 6 de abril de 2023: Magic vs. Cavaliers : un jugador del Magic habría revelado ausencias de compañeros.

: un jugador del habría revelado ausencias de compañeros. 9 de febrero de 2023: Lakers vs. Bucks : Damon Jones habría filtrado que LeBron James no jugaría.

: Damon Jones habría filtrado que LeBron James no jugaría. 15 de enero de 2024: Lakers vs. Thunder : información médica privada fue compartida.

: información médica privada fue compartida. 26 de enero de 2024: Raptors vs. Clippers y 20 de marzo de 2024: Raptors vs. Kings: Jontay Porter habría avisado que abandonaría por lesión.

Según los fiscales, Jones, entonces entrenador asistente no oficial de los Lakers, envió mensajes a cómplices antes de los partidos advirtiendo sobre bajas y cambios clave, información que no era pública en ese momento.

“Métodos de la vieja escuela con tecnología moderna”

El caso del póker, denominado “Diagrama Zen” por las autoridades, habría estafado a las víctimas por decenas de millones de dólares, dinero que luego fue lavado por las familias mafiosas.

“La gente que se negaba a pagar era intimidada o agredida. Es el mismo patrón de siempre: métodos tradicionales de control combinados con nuevas tecnologías”, explicó la comisionada Tisch.

Patel añadió que las acusaciones incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y apuestas ilegales, y subrayó que el FBI “no dejará espacio para ningún delincuente, ni siquiera en la cancha”.

