Licencia de conducir digital válida: Guía para tramitarla Gratis en tu Celular

La modernización vehicular avanza a pasos agigantados, y la licencia de conducir digital ya es una realidad con validez oficial ante las autoridades de tránsito. Esta versión, que se porta fácilmente en el celular, ha sido lanzada en Chihuahua para facilitar la vida de los conductores y sumar al movimiento de digitalización de trámites.

¿Es legal y dónde se obtiene?

Este documento digital tiene exactamente la misma validez legal que el plástico físico. Fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública local, por lo que puedes presentarla sin problema en retenes, operativos o cualquier verificación.

Para obtenerla, el trámite es gratuito y solo necesitas descargar la aplicación oficial “Licencia Digital” (disponible para iOS y Android).

Pasos clave para obtenerla

El proceso es rápido y te permite llevar tu licencia disponible 24/7 en tu dispositivo. Estos son los pasos esenciales para tramitarla:

Descarga la App: Busca y descarga la aplicación oficial.

Busca y descarga la aplicación oficial. Inicia Sesión: Usa tu CURP, número de licencia física y un correo electrónico.

Usa tu CURP, número de licencia física y un correo electrónico. Verificación: Confirma tu identidad, generalmente a través de reconocimiento facial o datos del sistema estatal.

Confirma tu identidad, generalmente a través de reconocimiento facial o datos del sistema estatal. ¡Lista! Tu licencia digital aparecerá en la aplicación, incluyendo un código QR para su validación inmediata por parte de las autoridades.

Este avance no solo ofrece comodidad, sino que también evita multas por olvidar el documento físico, contribuye al medio ambiente al reducir el uso de plásticos y ofrece una opción con medidas de seguridad robustas contra el fraude.