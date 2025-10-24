Juez vincula a proceso a Donovan N por homicidio del abogado David Cohen en CDMX

La defensa de Donovan "N" no descartó solicitar un juicio abreviado

Un juez de control vinculó a proceso a Donovan N por el delito de homicidio calificado en agravio del abogado David Cohen, en hechos ocurridos el pasado 13 de octubre frente a la Ciudad Judicial.

Durante la continuación de la audiencia, el impartidor de justicia determinó que existían elementos suficientes para imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Donovan N fue detenido el 17 de octubre en un operativo Ampliar

¿Qué pruebas presentó el Ministerio Público contra Donovan N?

En la diligencia, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre ellos testimonios, fotografías y videos, en los que presuntamente se observa a Donovan atacando al litigante.

Ante la evidencia presentada, la defensa del joven no descartó solicitar un juicio abreviado, lo que implicaría que el imputado acepte su participación a cambio de recibir una sentencia menor.

El abogado del inculpado, Enrique Mayen, señaló que, aunque existen videos que implican a los dos acusados, los escoltas de la víctima no han identificado a Donovan como uno de los agresores.

El abogado David Cohen Sacal murió baleado cuando se disponía a ingresar a instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ampliar

¿Qué otros delitos enfrenta Donovan N?

Cabe mencionar que Donovan N ya había sido vinculado a proceso anteriormente por los delitos de cohecho, portación de arma de fuego y delitos contra la salud, motivo por el cual un juez ordenó su prisión preventiva en el Reclusorio Sur.

Por el mismo homicidio también fue detenido y vinculado a proceso Héctor N, de 18 años, quien ya aceptó su responsabilidad. Sin embargo, las autoridades aún buscan detener al autor intelectual del crimen.

Héctor "N", implicado en el homicidio de David Cohen, ya aceptó su responsabilidad Ampliar

