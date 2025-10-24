CFE mantiene labores de restablecimiento en región oriente de México; el avance es de 99.82%

En la conferencia matutina que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, enfatizó que se continúa trabajando para alcanzar el 100% y reconoció la invaluable labor del personal electricista.

La directora general, Emilia Calleja, también agradeció en su intervención “a todas las personas de las comunidades donde estamos trabajando ya que sin su valioso apoyo no podríamos continuar, nos ayudan desde jalar cables, levantar postes, limpieza y nos ayudan con la firmeza de los terrenos.”

En Hidalgo el personal electricista trabaja en las comunidades más alejadas para restituir el suministro eléctrico en cada uno de los hogares. Se tienen 466 usuarios por atender. Gracias a la instalación de 9 campamentos, como parte de la estrategia que se siguió en poblaciones de difícil acceso, se logró el restablecimiento de 3,980 usuarios.

Por otra parte, en Veracruz se concluyeron las maniobras de reparación en 2 líneas de transmisión y se trabaja en una más, el avance de este trabajo es de 93.2%; además, se repararon las dos subestaciones dañadas, Las Palmas y Tihuatlán, en el estado de Veracruz. Ayer se restableció al 100% el servicio en la entidad.

Para la atención de la emergencia, se han desplegado 1,602 trabajadores y trabajadoras electricistas; 503 vehículos pick up; 219 grúas articuladas; 6 helicópteros; 8 drones; 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos.

De la Red Pública de Telecomunicaciones se han recuperado 150 torres de telefonía celular, así como 543 puntos de acceso de internet gratuito, lo que representa un 78% y 55% de avance, respectivamente. En Querétaro el servicio de telefonía celular quedó restablecido en la zona afectada.

Se han entregado 7,880 chips de telefonía celular e internet en Hidalgo, Puebla y Veracruz en Centros de Atención de la CFE y oficinas de SEPOMEX; adicionalmente, personal de la Comisión realiza entregas de chips en distintos puntos de las localidades afectadas.