Warner Bros. oficialmente a la venta. Con varios interesados en la compra

Después de meses de especulación, Warner Bros. Discovery (WBD) anunció oficialmente el martes 21 de octubre que su junta directiva ha comenzado una “revisión de alternativas estratégicas”. Esta decisión responde al creciente interés de varios potenciales compradores no solicitados, entre ellos Paramount Skydance, aunque no es el único medio en la carrera por adquirir el conglomerado mediático, uno de los más importantes y antiguos del entretenimiento.

La evaluación estratégica abre la posibilidad a diversos caminos: desde la venta total de la compañía, hasta la divisón ya anunciada en dos entidades que cotizarán en bolsa, e inclusive la combinación de diferentes movimientos corporativos. El CEO David Zaslav confirmó que esta revisión busca “desbloquear el valor total de nuestros activos” y que el proceso no tendrá un calendario definido, extendiéndose probablemente por semanas o meses.

División, venta o fusión: los escenarios que estudia WBD

David Zaslav, al frente de WBD desde la fusión de WarnerMedia con Discovery en 2022, ha diseñado una posible separación de la empresa en dos unidades operativas:

Warner Bros. : incluiría HBO Max y el estudio cinematográfico.

: incluiría HBO Max y el estudio cinematográfico. Discovery Global: abarcaría CNN, CNN en Español y otras señales de cable.

No obstante, el directivo no descarta “una transacción que involucre toda la empresa”, una venta parcial o una fusión entre Warner Bros. y la escisión de Discovery Global, buscando generar mayor valor para los accionistas.

Paramount hace una oferta, que si pueden rechazar

Paramount Skydance, dado que recientemente se haya fusionado con Skydance Media, presentó tres ofertas distintas para adquirir WBD. La última propuesta, valorada en casi 60 mil millones de dólares (casi 24 dólares por acción y en un 80% en efectivo), fue rechazada por considerarse “a la baja”, según fuentes de CNBC y Reuters. Otras ofertas anteriores, cercanas a los 20 dólares por acción, también fueron descartadas.

A pesar del rechazo, el CEO de Paramount, David Ellison, continúa presionando para lograr un acuerdo cual ex aferrado. Sin embargo, la compañía se ha negado a comentar públicamente sobre su interés en la compra.

Netflix y Comcast en la fila de espera

El atractivo de WBD no ha pasado desapercibido para otros grandes jugadores. Tanto Netflix como Comcast están evaluando opciones estratégicas para adquirir partes clave de la empresa. En particular, la marca de streaming y el estudio cinematográfico de Warner Bros. resultan especialmente atractivos por su extenso catálogo de propiedades intelectuales ,incluyendo Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones, Firends y los Looney Tunes.

Aunque ninguna de estas empresas ha emitido declaraciones oficiales, fuentes cercanas a las negociaciones afirman que el análisis de los activos está en curso.

El dinero habla: WBD sube más del 10%

El anuncio de la revisión estratégica impulsó fuertemente las acciones de Warner Bros. Discovery. En la jornada del martes, los títulos de la compañía subieron un 10.97%, y el miércoles sumaron un 0.64% adicional, alcanzando los 20.47 dólares por acción. Con esto, la capitalización bursátil de la empresa llegó a 50,780 millones de dólares.

La revalorización demuestra la confianza del mercado en que una posible venta, o la reestructuración en curso, puede generar valor tangible para los accionistas.

Gunn y el incierto futuro de DC Studios

La incertidumbre sobre el destino de WBD ha generado inquietud en torno al futuro de DC Studios, quien apenas empezaba a dar un buen paso con su nuevo Superman . Durante una entrevista con el canal de YouTube BobaTalks, James Gunn, codirector ejecutivo junto a Peter Safran, respondió de forma ambigua sobre su continuidad en la marca:

“Definitivamente irán mucho más allá de Man of Tomorrow. Ahora, si seré yo quien pueda cumplir esa promesa… depende de muchas cosas en la vida, pero sí”.

Aunque no hizo una referencia directa a la posible venta de la compañía, sus declaraciones avivaron las especulaciones en comunidades de fanáticos. Algunos interpretaron que Gunn quiso decir “si me quedo”, aunque esa lectura no ha sido confirmada por le propio Gunn.

Cambios corporativos frente a resultados inesperados

En junio de 2025, WBD ya había anunciado una reestructuración organizativa, dividiéndose en dos áreas principales: Streaming & Studios y Global Networks, en un intento por simplificar su modelo operativo y adaptarse a la transformación del sector.

Pese a lograr resultados financieros positivos ,incluyendo un beneficio neto de 1,358 millones de dólares en el segundo trimestre y una mejora notable en su negocio de streaming con títulos como Minecraft y el relanzamiento de Superman, y la buena taquilla y recepción de cintas como F1, Sinners, Weapons y Destino Final Bloodlines, la presión de una deuda que ronda los 35,000 millones sigue pesando sobre el conglomerado.

Una venta que podría cambiar el mapa del entretenimiento global

Con múltiples postores evaluando propuestas y el futuro de franquicias millonarias en juego, la posible venta de Warner Bros. Discovery se perfila como una de las transacciones más relevantes de la historia reciente en Hollywood.

Si se concreta, podría alterar el equilibrio de poder en la industria audiovisual global, especialmente en un entorno donde la rentabilidad en streaming es cada vez más difícil de alcanzar y la televisión tradicional pierde fuerza. Por ahora, el cartel de “Se vende” está colgado, y el mundo del entretenimiento observa con atención y con el fajo de billetes en la mano.

