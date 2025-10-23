Led Zeppelin llega a la CDMX con la proyección de su documental completamente GRATIS

Led Zeppelin fue una legendaria banda británica de rock. Originaria de Londres de 1966, su estilo y su rebeldía los caracterizaron como una de las bandas más importantes en la historia de la música.

Led Zeppelin documental en el IPN Ampliar

Si eres fan de esta banda, no te pierdas la función especial que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tienen para ti, te contamos todos los detalles para que no se te escape este evento.

¿Dónde proyectarán el documental ‘Becoming Led Zeppelin’ en el IPN?

La banda formada por Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham, no han dejado de tener éxito a pesar de ya no estar juntos. Led Zeppelin es de esas bandas que sí o sí necesitas escuchar una vez en tu vida.

Esto lo tiene muy claro el IPN, quien invita a todos aquellos que sean fans o simplemente disfruten este viernes con una buena compañía a ver el documental ‘Becoming Led Zeppelin’ dirigido por Bernard MacMahon.

Éste, narra la formación, los primeros años de la banda y el ascenso meteórico de los icónicos Led Zeppelin. El documental es una producción realizada junto con la banda, siendo la primera vez que participan en un material biográfico.

La cita es el próximo viernes 24 de octubre de 2025 en punto de las 19:00 hrs en el Auditorio A, ‘Ing. Alejo Peralta’ del Centro Cultural ‘Jaime Torres Bodet’ en Av. Wilfrido Massieu s/n casi esquina con Av. IPN, Zacatenco, GAM en CDMX. El cupo es limitado a 840 lugares, por lo que te sugerimos llegar con tiempo ya que la entrada es completamente gratuita.

Led Zeppelin Ampliar

¿Por qué es tan importante Led Zeppelin en la industria musical?

Led Zeppelin fue crucial porque inventó gran parte del sonido del rock pesado. Fusionaron el blues con un sonido mucho más duro y potente, creando el modelo para el hard rock y el heavy metal. Sus canciones no solo eran ruidosas, sino también complejas y variadas, con toques de folk y misticismo.

Gracias a ellos, el rock se hizo más épico y muchos grupos que escuchamos hoy les deben su estilo. Esto les dio una libertad artística enorme que marcó un camino para las futuras estrellas de rock.