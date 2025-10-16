Muere Ace Frehley, guitarrista original de KISS, a los 74 años

Ace Frehley, guitarrista fundador de la icónica banda de rock KISS, falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años. El músico, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, sufría complicaciones tras una caída en su estudio que le provocó una hemorragia cerebral. Permanecía hospitalizado y conectado a un respirador con pronóstico crítico.

Nació en Nueva York el 27 de abril de 1951, Frehley se unió a KISS en 1973 y se convirtió en un símbolo del hard rock con su personaje “Spaceman”, reconocido por el maquillaje plateado. Partició en discos clásicos de la banda como KISS (1974), Destroyer (1976) y Love Gun (1977), además de su exitoso álbum en solitario de 1978.

Tras salir de KISS en 1982 por tensiones internas y problemas personales, regresó brevemente en 1996 para la reunión con el maquillaje original y mantuvo una carrera como solista, lanzando discos como Anomaly (2009), Space Invader (2014) y Spaceman (2018).

Fanático de la guitarra y el rocanrrol

Desde joven se interesó por la guitarra, inspirado por The Beatles y Jimi Hendrix. Antes de KISS, tocó en varias bandas locales y combinaba la música con trabajos comunes para mantenerse mientras perseguía su sueño.

KISS, una era

En 1973 se convirtió en miembro fundador y guitarrista principal de KISS. Su personaje “Spaceman” o “Space Ace”, con maquillaje plateado y vestuario futurista, se volvió un sello distintivo de la banda. Participó en álbumes emblemáticos como KISS (1974), Hotter Than Hell (1974), Dressed to Kill (1975), Destroyer (1976) y Love Gun (1977).

Dejó la banda en 1982 por tensiones internas y problemas personales, aunque regresó en 1996 para la reunión con maquillaje original, manteniéndose activo hasta 2002.

Carrera como solista

Su disco solista de 1978 se convirtió en el más exitoso de los cuatro que lanzaron los miembros de KISS ese año. Después, continuó con álbumes como Trouble Walkin’ (1989), Anomaly (2009), Space Invader (2014) y Spaceman (2018). Su estilo combinaba hard rock, blues y toques de psicodelia, destacando por su vibrato y técnicas como el “smoke guitar”.

Curiosidades y legado

Frehley siempre fue fanático de los cómics y la ciencia ficción, inspiración directa para su personaje “Spaceman”. También innovó en el espectáculo en vivo, usando pirotecnia y efectos visuales que se volvieron marca registrada de KISS. Dentro de la banda, era considerado el más relajado, en contraste con la intensidad de otros miembros. Su influencia en guitarristas de hard rock y rock clásico sigue siendo evidente hasta hoy.