Luto el Limp Bizkit: muere Sam Rivers, bajista y cofundador, a los 48 años

La banda estadounidense Limp Bizkit informó del fallecimiento de Sam Rivers, su bajista y cofundador, este 18 de octubre a los 48 años de edad.

En una publicación en redes sociales, el grupo de nu metal integrado por Fred Durst, John Otto, Wes Borland y DJ Lethal, no escatimó elogios para su compañero: “Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.

¿De qué murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

El músico había luchado previamente con una enfermedad hepática causada por el consumo excesivo de alcohol y que en 2015 lo obligó a ausentarse temporalmente del grupo.

La situación derivó en un transplante de hígado, que le permitió reintegrarse después a la banda que fundó en 1994 junto con el vocalista Fred Durst, en Jacksonville, Florida.

Hace poco más de un año, el músico apareció en un concierto con una camiseta con la leyenda “Fuck cancer”.

Sin embargo, Limp Bizkit no mencionó si esta es o no la causa de su deceso.

