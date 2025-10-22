Hoy No Circula CDMX y EDOMEX: ¿Qué vehículos no podrán circular este miércoles 22 de octubre?

El programa ambiental Hoy No Circula se aplicará de manera regular este miércoles 22 de octubre de 2025 en la Ciudad de México y el Estado de México. Para evitar multas, los conductores deben verificar las restricciones de circulación para sus vehículos en esta fecha.

Este programa de restricción vehicular varía diariamente, y los automóviles con prohibición de circular se determinan por su holograma, el color del engomado y el último dígito de la placa.

Vehículos con restricción para el miércoles 22 de octubre

La prohibición de circulación se aplica a los vehículos particulares que cumplan con las siguientes características:

Color de engomado: Rojo

Terminación de placa: 3 y 4

Hologramas afectados: 1 y 2

Horario y cobertura

El Hoy No Circula opera con el mismo horario todos los días, comenzando a las 5:00 horas y finalizando a las 22:00 horas.

CDMX: La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México

Edomex: Se implementa en 18 de los 125 municipios del Estado de México, que son los conurbados a la capital (ej. Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, etc.)

Excepciones

Ciertos vehículos están exentos de esta regulación y pueden circular todos los días de la semana.

Vehículos con hologramas 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Automóviles conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con las placas y credencial correspondientes

Vehículos de emergencia, seguridad pública o servicios urbanos

Transporte escolar o de carga con la debida autorización

Automóviles con pase turístico vigente (para vehículos de fuera de la ciudad)

Vehículos que transporten a personas en tratamiento médico, con el comprobante que lo avale

Para saber cuándo no circula tu automóvil, puedes consultar el portal oficial de la Ciudad de México, donde solo necesitas ingresar el holograma y el último dígito de tu placa. Incumplir con el programa puede resultar en multas significativas.