Se incendia Fábrica de Colchones en Ecatepec
Se suspendió el servicio de Mexicable debido a que la columna de humo alcanza varios metros de altura
En estos momentos se está quemando una fábrica de colchones, ubicada en la colonia Hank Gonzalez, en Ecatepec.
La columna de humo negro, alcanza varios metros, afectando el Mexicable, por lo que se ha suspendido el servicio, y evitar algún accidente o intoxicación a los usuarios que viajan en las góndolas.
En el lugar ya trabajan unidades de emergencia para poder controlar y sofocar el incendio.