Se incendia Fábrica de Colchones en Ecatepec

El incendio es visible desde varios puntos del Estado de México debido su intensidad. Foto: Redes sociales

En estos momentos se está quemando una fábrica de colchones, ubicada en la colonia Hank Gonzalez, en Ecatepec.

🚨 ¡Alerta! 🚨



Mediante las cámaras de videovigilancia de #C5Edomex se visualiza un incendio en una #Fábrica de colchones 🔥 en la Calle 1 y Calle 113 de la colonia Hank González, municipio de #Ecatepec afortunadamente no hay personas lesionadas.



⚠️ Servicios de Seguridad… pic.twitter.com/0UIuD8w9QG — C5 Estado de México (@C5Edomex) October 21, 2025

La columna de humo negro, alcanza varios metros, afectando el Mexicable, por lo que se ha suspendido el servicio, y evitar algún accidente o intoxicación a los usuarios que viajan en las góndolas.

#ÚltimaHora | En estos momentos se está quemando una fábrica de colchones, ubicada en la colonia Hank González, en #Ecatepec.



📹: José Cruz, corresponsal en #Edomex, vía #ReporterosW

🔴https://t.co/vVSEq4NzKV pic.twitter.com/ZhER7CaKbe — W Radio México (@WRADIOMexico) October 21, 2025

En el lugar ya trabajan unidades de emergencia para poder controlar y sofocar el incendio.

Síguenos en Google News y encuentra más información